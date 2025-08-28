Goana studenților după chirii a început cu luni înaintea începerii facultății. Cele mai căutate cartiere din Capitală

Până când vor începe cursurile, studenții care se vor muta în orașele unde sunt centre universitare își caută o locuință. Chiriile au crescut însă față de anul trecut cu aproximativ 5%, motiv pentru care unii se mută la periferie.

Soluția cea mai ieftină rămâne căminul de stat, însă nu sunt locuri pentru toți doritorii. Ștefania este în anul trei la Politehnică, iar vara asta a decis să se mute de la căminul privat, unde împărțea camera cu o colegă, la o garsonieră în zona Titan.

Ștefania Ghiorman: Căutarea locuinței a fost una destul de dură, putem spune. Am căutat cam 2 luni. M-am orientat să am centrală. Nu pot să zic că am avut o zonă specifică în cap, pur și simplu am vrut să fie ok pentru mijloacele de transport în comun, să pot să ajung repede oriunde. Aveam un buget de 300 de euro, nu mi-am dorit să dau mai mult.

Reporter Știrile ProTV: Bugetul rămâne principalul filtru atunci când studenții aleg o locuință. În 2024, ei puneau accent pe încadrarea în buget și pe apropierea de universitate. Anul acesta contează aceleași aspecte, doar că apropierea de universitate nu mai este la fel de importantă.

Cele mai căutate zone de studenți

În București, zonele Tineretului, Timpuri Noi, Drumul Taberei, Dristor, Titan, Unirii și Mihai Bravu sunt cele mai căutate de studenți. Unii preferă să se mute la periferie, unde prețul scade și cu 100–200 de euro față de prețurile din oraș, potrivit storia.ro.

Monica Dudău, reprezentant platformă online cu anunțuri imobiliare: Dacă ne uităm la chirii, pentru garsoniere vorbim de 450 de euro în sectorul 1, 400 de euro în sectoarele 3 și 6, 390 de euro în sectorul 2 și 350 de euro în sectorul 5. Cele mai accesibile apartamente cu 2 camere sunt în sectorul 4, unde media e de 520 de euro.

Cel mai ieftin este căminul de stat, însă nu toți studenții prind un loc. În anul universitar trecut, de exemplu, în toată țara erau înscriși la licență 360.000 de studenți, iar locurile de la cămin erau 99.600.

Student: Prefer căminul. Este mult mai ieftin, am și cantina lângă și ajung mult mai repede la facultate. Trebuie doar să merg pe jos. Pe cămin dăm 200–300 de lei, iar o chirie e 200–300 de euro.

Student: În momentul ăsta stau la cămin din motive financiare, dar clar, din motive de spațiu și liniște, aș prefera să mă mut la chirie. E diferență destul de mare de preț. Aici dau în jur de 100 de euro, și după cum știm toți, o chirie în București e mult peste 100 de euro.

Pentru condiții mai bune, studenții pot merge și la căminele private. Locul într-o cameră triplă pornește de la 185 de euro și poate trece de 450 de euro într-o cameră single, cu toate utilitățile incluse.

