Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare

20-11-2025 | 15:54
Romsilva

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva, în vederea modernizării managementului fondului forestier al statului.

Mihaela Ivăncică

Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă.

”Guvernul României a aprobat astăzi Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic şi a Statutului personalului silvic, un act normativ esenţial pentru reforma sistemului forestier şi pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, aferent Componentei 2 – Păduri şi biodiversitate. Noul cadru legislativ permite demararea reorganizării Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi oferă instrumentele necesare profesionalizării managementului forestier, creşterii transparenţei şi consolidării mecanismelor de control”, informează Ministerul Mediului, apelor şi pădurilor.

Evaluarea anuală a performanței și proceduri unitare de selecție

Reforma adoptată introduce expres evaluarea anuală a indicatorilor de performanţă pentru toate funcţiile de conducere din Romsilva şi din ocoalele silvice de stat şi de regim, în locul evaluării punctuale la final de mandat. Evaluarea anuală permite monitorizarea continuă a rezultatelor, intervenţia rapidă în caz de neperformanţă şi aplicarea aceloraşi criterii pentru toate structurile.

Totodată, procedura de selecţie prin concurs devine unitară şi transparentă, incluzând atât probă scrisă, cât şi interviu înregistrat audio-video, care va fi publicat ulterior, pentru o transparenţă sporită. Noile reglementări stabilesc şi criterii stricte de profesionalism, vechime şi integritate pentru ocuparea funcţiilor de conducere.

Padurea Baneasa
ONG-urile și grupurile civice de mediu îi cer șefului Romsilva să interzică circulația mașinilor în pădurea Băneasa

„Aprobarea OUG-ului de astăzi este un pas important în reforma Romsilva. Am creat cadrul legal care permite adoptarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a Regiei, un document necesar pentru modernizarea managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale şi pentru o guvernanţă forestieră modernă”, a declarat ministra Mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

OUG-ul aprobat joi include şi măsuri orientate către creşterea capacităţii operaţionale şi a siguranţei personalului silvic. În activităţile de control se introduc mijloace foto-audio-video, înregistrările constituind mijloace de probă valabile şi oferind protecţie suplimentară personalului în situaţii cu risc ridicat.

Parcul auto şi de utilaje al Romsilva va fi gestionat printr-o aplicaţie informatică dotată cu monitorizare GPS şi sonde litrometrice, o măsură care reduce risipa, creşte transparenţa şi contribuie la utilizarea eficientă a resurselor.

Reglementări privind activitățile economice suplimentare

Reglementările clarifică şi activităţile economice suplimentare pe care Romsilva le poate desfăşura, acestea fiind permise doar dacă respectă criterii de eficienţă economică, astfel încât veniturile să acopere cel puţin costurile.

De asemenea, sunt introduse dispoziţii tranzitorii realiste pentru amenajamentele silvice, permiţând trecerea etapizată la perioada de valabilitate de 20 de ani şi, în acelaşi timp, evitând blocarea procesului de elaborare.

”Prin ansamblul modificărilor aprobate, OUG-ul creează un cadru coerent pentru aplicarea unitară a legii, profesionalizarea conducerii structurilor silvice, modernizarea proceselor administrative şi pregătirea reorganizării Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Implementarea acestor măsuri contribuie la îmbunătăţirea guvernanţei forestiere în România şi la respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, evitând riscurile juridice şi financiare asociate întârzierii reformei”, precizează ministerul.

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

ONG-urile și grupurile civice de mediu îi cer șefului Romsilva să interzică circulația mașinilor în pădurea Băneasa
ONG-urile și grupurile civice de mediu îi cer șefului Romsilva să interzică circulația mașinilor în pădurea Băneasa

Mai multe ONG-uri și cetățeni cer directorului Romsilva, Jean Vișan, rezilierea contractului pentru deschiderea drumului auto în Pădurea Băneasa, avertizând că mediul și siguranța vizitatorilor sunt afectate.

Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.  

Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice
Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice

Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice care va avea loc luni, la ora 10, alături de reprezentanții societății civile.

Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei
Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a propus ca indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva să fie reduse la mai puţin de jumătate din valoarea de până acum.

Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Judecătorii CCR au amânat termenul de judecată pentru mărirea taxelor locale și auto pe data 4 februarie 2026, astfel că acestea nu pot crește de la începutul anului viitor.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

