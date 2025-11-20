Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva, în vederea modernizării managementului fondului forestier al statului.

Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă.

”Guvernul României a aprobat astăzi Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Codului Silvic şi a Statutului personalului silvic, un act normativ esenţial pentru reforma sistemului forestier şi pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, aferent Componentei 2 – Păduri şi biodiversitate. Noul cadru legislativ permite demararea reorganizării Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi oferă instrumentele necesare profesionalizării managementului forestier, creşterii transparenţei şi consolidării mecanismelor de control”, informează Ministerul Mediului, apelor şi pădurilor.

Evaluarea anuală a performanței și proceduri unitare de selecție

Reforma adoptată introduce expres evaluarea anuală a indicatorilor de performanţă pentru toate funcţiile de conducere din Romsilva şi din ocoalele silvice de stat şi de regim, în locul evaluării punctuale la final de mandat. Evaluarea anuală permite monitorizarea continuă a rezultatelor, intervenţia rapidă în caz de neperformanţă şi aplicarea aceloraşi criterii pentru toate structurile.

Totodată, procedura de selecţie prin concurs devine unitară şi transparentă, incluzând atât probă scrisă, cât şi interviu înregistrat audio-video, care va fi publicat ulterior, pentru o transparenţă sporită. Noile reglementări stabilesc şi criterii stricte de profesionalism, vechime şi integritate pentru ocuparea funcţiilor de conducere.

„Aprobarea OUG-ului de astăzi este un pas important în reforma Romsilva. Am creat cadrul legal care permite adoptarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a Regiei, un document necesar pentru modernizarea managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale şi pentru o guvernanţă forestieră modernă”, a declarat ministra Mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu.

OUG-ul aprobat joi include şi măsuri orientate către creşterea capacităţii operaţionale şi a siguranţei personalului silvic. În activităţile de control se introduc mijloace foto-audio-video, înregistrările constituind mijloace de probă valabile şi oferind protecţie suplimentară personalului în situaţii cu risc ridicat.

Parcul auto şi de utilaje al Romsilva va fi gestionat printr-o aplicaţie informatică dotată cu monitorizare GPS şi sonde litrometrice, o măsură care reduce risipa, creşte transparenţa şi contribuie la utilizarea eficientă a resurselor.

Reglementări privind activitățile economice suplimentare

Reglementările clarifică şi activităţile economice suplimentare pe care Romsilva le poate desfăşura, acestea fiind permise doar dacă respectă criterii de eficienţă economică, astfel încât veniturile să acopere cel puţin costurile.

De asemenea, sunt introduse dispoziţii tranzitorii realiste pentru amenajamentele silvice, permiţând trecerea etapizată la perioada de valabilitate de 20 de ani şi, în acelaşi timp, evitând blocarea procesului de elaborare.

”Prin ansamblul modificărilor aprobate, OUG-ul creează un cadru coerent pentru aplicarea unitară a legii, profesionalizarea conducerii structurilor silvice, modernizarea proceselor administrative şi pregătirea reorganizării Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Implementarea acestor măsuri contribuie la îmbunătăţirea guvernanţei forestiere în România şi la respectarea angajamentelor asumate prin PNRR, evitând riscurile juridice şi financiare asociate întârzierii reformei”, precizează ministerul.

