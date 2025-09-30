Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

”Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva? Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva şi, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă.

Pe scurt: a fost modificat articolul care prevede că se dădeau 10 salarii bonusuri de pensionare, ca să fie aliniat acel articol cu legea din România. Bonusul de pensionare a fost limitat la un singur salariu. Adică normalitate. Le mulțumesc tuturor celor implicați în echipele de negociere din cadrul Romsilva și sindicatului pentru faptul că au adoptat într-un termen rapid aceste modificări. Mergem înainte cu reforma Romsilva pentru a recredibiliza o instituție esențială pentru viitorul pădurilor din România”, a transmis ministrul Mediului într-un mesaj pe Facebook.

Astfel, noul act adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva limitează la un salariu bonusul de pensionare pentru angajaţii Romsilva, această măsură având rolul de a corecta o discrepanţă majoră şi de a reda sustenabilitatea financiară sistemului de beneficii, a anunţat marţi Ministerul Mediului, printr-un comunicat.

Vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră.

Actul adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva a fost semnat în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură "SILVA" şi intră în vigoare la 1 octombrie 2025.

"Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani de zile la Romsilva. Bani obţinuţi din tăieri de păduri. Modificarea contractului colectiv de muncă marchează o schimbare necesară, limitând aceste bonusuri la un singur salariu. Ne-am dorit un sistem mai echitabil, în care beneficiile să fie direcţionate către pădurarii care muncesc zi de zi în teren, nu către funcţii de birou sau către cei cu venituri mari. Au fost reduse bonusurile excesive şi am păstrat sprijinul acolo unde este cu adevărat nevoie - la angajaţii cu venituri mici şi la familiile lor", a declarat ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Se schimbă și modul de acordare a lemnului de foc pentru angajații Romsilva

De asemenea, actul adițional schimbă modul de acordare a lemnului de foc pentru angajați. Până acum, acest drept era garantat tuturor, indiferent de nivelul salarial.

De la 1 octombrie, beneficiul va fi acordat prioritar, celor cu venituri mai mici decât salariul mediu brut pe economie, ceea ce limitează accesul la această facilitate pentru categoriile cu venituri ridicate. Restul angajaților, cu salariul peste acest prag, vor avea dreptul la o cantitate mai mică de lemn de foc față de ce aveau până la acest moment.

”Contextul acestor schimbări ține de necesitatea de a reechilibra resursele financiare și de a orienta beneficiile către cei care desfășoară activitate în teren, adesea în condiții dificile”, precizează ministerul.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

Romsilva a acordat prime de peste 46 milioane lei, în ciuda pierderilor financiare din unele direcții

Un raport al Corpului de Control, care a fost trimis și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată că Romsilva a acordat prime de peste 46 milioane lei, în ciuda pierderilor din unele direcții.

Totodată, au existat premii şi calificative de performanţă acordate fără justificare.

Potrivit sursei citate, între 2021-2023, au fost acordate prime de 46.378.547 lei, în condiţiile în care numeroase direcţii silvice au înregistrat pierderi financiare considerabile.

Potrivit raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului, profitul regiei s-a prăbușit cu 83% într-un singur an, de la aproape 252 de milioane de lei, în 2023, la 42 de milioane în 2024.

Din cele 41 de direcții silvice, jumătate au ieșit pe minus în 2024. Între acestea, și Direcția Silvică Arad, condusă de Teodor Țigan.

Acesta a ieșit la pensie anul trecut și a beneficiat de un bonus de 100.000 de euro brut. La scurt timp s-a reangajat pe același post chiar dacă Direcția Silvică Arad a înregistrat în 2024 pierderi de aproape 15.000 de lei.

