ONG-urile și grupurile civice de mediu îi cer șefului Romsilva să interzică circulația mașinilor în pădurea Băneasa

08-09-2025 | 19:59
Padurea Baneasa
Agerpres

Mai multe ONG-uri și cetățeni cer directorului Romsilva, Jean Vișan, rezilierea contractului pentru deschiderea drumului auto în Pădurea Băneasa, avertizând că mediul și siguranța vizitatorilor sunt afectate.

Aura Trif

”Fundaţia Centura Verde, Asociaţia Parcul Natural Bucureşti, Fundaţia ECO-CIVICA, Reţeaua pentru Natură Urbană şi Grupul Civic „Salvaţi Codrii Vlăsiei”, alături de mai multe organizaţii neguvernamentale, grupuri civice şi cetăţeni, atrag din nou atenţia asupra pericolului iminent în care se află Pădurea Băneasa, unde traficul auto a început deja să afecteze grav calitatea mediului şi siguranţa vizitatorilor”, transmit reprezentanţii organizaţiilor de mediu.

Ce a declarat ministrul Mediului

Ei amintesc că vineri, 5 septembrie, în cadrul dezbaterii publice organizate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministrul Diana Buzoianu s-a pronunţat ferm pentru crearea Parcului Natural Pădurea Băneasa - parte a Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov - şi împotriva circulaţiei auto pe drumurile forestiere, indicând clar soluţia: rezilierea contractului semnat de Romsilva pentru deschiderea drumului forestier între Greenfield şi Aleea Padina, menţinerea drumului forestier Vadul Moldovei închis traficului auto şi realizarea căilor de acces prevăzute în documentaţiile de urbanism.

”În acelaşi cadru, reprezentantul Romsilva a declarat că actul semnat cu asociaţia dezvoltatorului imobiliar Impact şi Federaţia Greenfield poate fi reziliat dacă bucureştenii îşi doresc protejarea Pădurii Băneasa. Solicităm Directorului General Romsilva, Jean Vişan, să rezilieze contractul şi să suspende de urgenţă accesul auto în Pădurea Băneasa, pe toate drumurile forestiere, în linie cu noua strategia anunţată de Ministerul Mediului, pentru crearea unei arii naturale protejate pe întreg teritoriul Pădurii Băneasa din Bucureşti şi Ilfov”, transmit reprezentanţii organizaţiilor.

Ei subliniază că această pădure este una dintre cele mai valoroase resurse naturale pentru locuitorii Capitalei, iar ”decizia Direcţiei Silvice Ilfov de a permite tranzitul auto prin pădure, la solicitarea Greenfield, a fost luată într-un mod total lipsit de transparenţă, fără nicio consultare publică. Bucureştenii, organizaţiile de profil şi societatea civilă nu au avut posibilitatea să îşi exprime dezacordul faţă de o măsură 1/3 care fragmentează şi degradează pădurea, prioritizând accesul privilegiat în Pădurea Băneasa, în dauna accesului public la un mediu sănătos”.

Romsilva
Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice

Traficul auto, dăunător pentru pădure

ONG-urile susţin că traficul auto prin pădure produce deja poluare a aerului şi fonică, niveluri ridicate de particule fine (PM10 şi PM2.5), depuneri excesive de praf pe vegetaţie şi zgomot, perturbă fauna şi degradează mediul natural. În plus, accesul autoturismelor limitează folosirea pădurii de către familii, sportivi şi turişti pentru recreere, punând în pericol siguranţa vizitatorilor.

De asemenea, reamintesc că articolul 113, alin. (2) din Codul Silvic, prevede că drumurile forestiere sunt închise circulaţiei publice şi pot fi utilizate doar pentru gestionarea pădurilor, intervenţii în caz de calamităţi sau accesul proprietarilor la terenurile lor din interiorul fondului forestier.

”Deschiderea lor către cartiere şi dezvoltări imobiliare din afara pădurii reprezintă o interpretare abuzivă şi ilegală a legislaţiei, creând un precedent periculos la nivel naţional pentru toate pădurile din preajma marilor aglomerări urbane”, avertizează activiştii de mediu.

“APNB a întocmit deja studiul ştiinţific pentru desemnarea ariei protejate, pe care îl va pune la dispoziţie Ministerului Mediului pentru înfiinţarea Parcului Natural Pădurea Băneasa. Importanţa regimului de protecţie este cu atât mai mare cu cât se circulă deja pe drumurile forestiere, fapt ce cauzează degradarea peisajului, sufocarea cu praf a pietonilor, a copiilor şi a alergătorilor dar, mai ales, fragmentarea habitatelor. Dacă nu se intervine rapid pentru stoparea traficului auto în pădure, vom asista în cele din urmă la degradarea şi pierderea pădurii”, declară Dan Bărbulescu, director executiv Asociaţia Parcul Natural Bucureşti.

La sfârşitul lunii august, peste 40 de organizaţii au adresat o scrisoare ministrului Mediului, directorului interimar al Romsilva, directorului Direcţiei Silvice Ilfov, şefului Gărzii Forestiere Nationale şi şefului Gărzii Forestiere Bucureşti, cerând stoparea urgentă a deschiderii drumurilor forestiere pentru circulaţia auto în Pădurea Băneasa.

Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți”

Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Stiri actuale
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.  

Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice
Stiri actuale
Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice

Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice care va avea loc luni, la ora 10, alături de reprezentanții societății civile.

Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei
Stiri actuale
Diana Buzoianu anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a propus ca indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva să fie reduse la mai puţin de jumătate din valoarea de până acum.

Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul" profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea "KGB"-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către ”KGB”-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. "Armata Română are mare nevoie"
Stiri Diverse
Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.

1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
2 george simion
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Reacția lui George Simion după respingerea celor 4 moțiuni de cenzură. Liderul AUR i-a numit „asasini” pe cei din guvern
3 Profesorul Ioan Brânzan
news.ro/ziarul unirea
Stiri actuale
Predă Fizica la 80 de ani, după 56 de ani de activitate. Profesorul Ioan Brânzan începe un nou an
