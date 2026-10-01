El a fost prezent la festivitatea de deschidere a anului de învăţământ 2026 - 2027 la Universitatea Bucureşti.

Totodată, a fost inaugurat sediul restaurat al Facultăţii de Istorie.

"Cred că este important că, poate, miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reuşim să fim o societate a cunoaşterii, o societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile ştiinţei, o societate în care raportarea cetăţenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute, în care raportarea cetăţenilor la propria sănătate se face prin raportare la cunoaşterea medicală, în care raportarea cetăţenilor la trecutul nostru se face prin cercetarea istorică. Pentru asta, cred că trebuie fiecare dintre noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenţi acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noştri, să schimbăm idei, dar, dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu, nouă milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realităţi paralele şi o decizie sau direcţia în care societatea merge va fi influenţată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar şi nu cred că asta e bine pentru societatea noastră", a explicat şeful statului.

El a făcut apel la cadrele didactice să fie mai prezente în spaţiile în care se desfăşoară dezbaterea publică, inclusiv pe platformele de socializare.

"Acest îndemn este, în special, către cadrele didactice. Dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este pe specialitatea noastră, a fiecăruia, să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există", a evidenţiat Nicuşor Dan.

Preşedintele a felicitat Universitatea Bucureşti, menţionând că este "un centru de excelenţă" în învăţământul superior românesc şi reuşeşte să se adapteze la cerinţele societăţii, pieţei economice, care au o dinamică tot mai accentuată.

Şeful statului i-a îndemnat pe tinerii prezenţi la festivitate să profite de anii studenţiei.

"Cunoaşterea este una din cele mai mari bucurii ale vieţii umane, dacă nu cea mai mare. Este un timp pe care îl aveţi pentru a vă dezvolta, pentru a afla. Profitaţi de timpul ăsta cât puteţi. Mult succes tuturor!", a transmis Nicuşor Dan.

Universitatea Bucureşti a anunţat finalizarea lucrărilor de restaurare şi modernizare a tronsonului Facultăţii de Istorie, parte a amplului proces de reabilitare a întregii sale clădiri, cel mai mare edificiu educaţional din ţară şi, totodată, unul dintre cele mai importante imobile de patrimoniu naţional.

Intervenţia a urmărit conservarea arhitecturii şi a elementelor care definesc identitatea clădirii, împreună cu adaptarea acesteia la cerinţele actuale ale unui spaţiu universitar modern.

Întreg proiectul de consolidare, restaurare şi modernizare este finanţat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii.