„Astăzi am avut onoarea să confer înaintarea în grad, în mod excepțional, pentru zece militari ai Forțelor Aeriene Române, alături de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Leonard Baraboi. Sunt oameni care au contribuit direct la succesul misiunilor de combatere a dronelor desfășurate atât în România, cât și în Lituania. Da, asta presupune că este misiunea lor, dar orice analiză la rece arată că fac lucruri extraordinare cu ceea ce au la dispoziție.

A fost un moment de recunoaștere a meritelor lor. Dar, dincolo de ceremonie și de grade, am vrut să transmit un lucru simplu: succesul nu aparține niciodată unui singur om. În spatele fiecărei aeronave care decolează la timp, al fiecărei drone identificate și neutralizate, al fiecărei misiuni îndeplinite fără ca populația să fie pusă în pericol, există o echipă întreagă. Piloți, controlori de trafic aerian, personal tehnic, mecanici, specialiști în supraveghere, comandă și control. Oameni care lucrează coordonat, cu profesionalism și, de multe ori, sub o presiune pe care cei mai mulți dintre noi nu o văd”, a scris ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, pe Facebook, potrivit Agerpres.

România este mai sigură datorită acestor militari

România este mai sigură datorită lor, a evidențiat ministrul. El a precizat că, tot miercuri, la Baza 86 Aeriană Borcea, împreună cu generalul Leonard Baraboi și cu locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoș Iacob, a analizat în detaliu situația de securitate de la granița cu Ucraina și evoluțiile din zona Mării Negre.

Armata analizează permanent riscurile de la graniță

„Vreau ca românii să știe un lucru: Armata României nu s-a culcat pe o ureche după misiunile reușite din ultimele zile. Dimpotrivă. Zi și noapte, 24 de ore din 24, sunt analizate toate scenariile, sunt reevaluate permanent procedurile, sunt reconfigurate dispozitivele și sunt adaptate măsurile de răspuns la fiecare evoluție din teren. Le-am cerut comandanților să folosească la maximum toate capabilitățile pe care le avem astăzi la dispoziție pentru ca populația să fie protejată în fața oricărei amenințări. Iar responsabilitatea mea este să mă asigur că Armata primește resursele, echipamentele și sprijinul de care are nevoie pentru a-și îndeplini această misiune. Siguranța României nu este rezultatul norocului. Este rezultatul muncii neîntrerupte a unor profesioniști care veghează în fiecare clipă, chiar și atunci când noi nu îi vedem. Lor le datorăm respectul și recunoștința noastră”, a fost mesajul lui Radu Miruță.