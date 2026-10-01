Angajații au invocat întârzieri în plata salariilor, având în vedere că unele UAT-uri nu și-au achitat facturile către această firmă. Primăria Deva a precizat că este cu plățile la zi, potrivit News.ro.

„Primăria Municipiului Deva informează cetățenii că, în dimineața zilei de 1 octombrie 2026, a fost notificată de către S.C. Supercom S.A. – Sucursala Hunedoara cu privire la faptul că angajații operatorului de salubritate au refuzat începerea activității de colectare a deșeurilor menajere. Potrivit informării transmise Primăriei Municipiului Deva, situația este determinată de o problemă internă a operatorului, acesta invocând întârzieri în plata salariilor angajaților din cauza neplății facturilor de către anumite UAT-uri și lipsa unor resurse necesare desfășurării activității (combustibil, piese de schimb)”, a transmis Primăria Deva, într-un comunicat de presă, joi.

Primăria Deva spune că este cu plățile la zi

Primăria Deva a precizat că este cu plățile la zi către S.C. Supercom S.A., obligațiile financiare ale municipalității față de operator fiind achitate conform prevederilor contractuale.

Municipalitatea cere reluarea rapidă a colectării deșeurilor

„Situația semnalată de operator nu este cauzată de neîndeplinirea obligațiilor de plată de către Primăria Municipiului Deva. Primăria Municipiului Deva regretă disconfortul creat locuitorilor municipiului și a solicitat operatorului să ia toate măsurile necesare pentru reluarea în cel mai scurt timp a activității de colectare a deșeurilor menajere și pentru recuperarea eventualelor întârzieri. Municipalitatea monitorizează situația și menține permanent legătura cu operatorul de salubritate, astfel încât serviciul de colectare a deșeurilor să fie reluat cât mai rapid. Îi asigurăm pe cetățeni că Primăria Municipiului Deva realizează toate demersurile necesare pentru soluționarea situației”, a adăugat Primăria Deva.