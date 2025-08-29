Statistică alarmantă: România pierde populație și îmbătrânește accelerat. Avem 130 de vârstnici la 100 de tineri

România continuă să piardă populație și devine tot mai îmbătrânită. La începutul acestui an țara noastră avea 19 milioane de locuitori cu peste 31 de mii mai puțini decât anul trecut.

Scăderea natalității din ultimii ani, alături de migrație, adâncesc această tendință. Cea mai mare problemă rămâne ritmul accelerat în care îmbătrânim ca națiune, un fenomen care pune presiune tot mai mare pe societate și economie.

Într-un an, România a pierdut în jur de 31.500 de persoane, potrivit datelor de la Statistică.

La începutul lui 2025, aproape una din cinci persoane din România era în vârstă - adică a depășit pragul de 65 de ani, în timp ce numărul copiilor a scăzut.

Iar diferența dintre generații devine tot mai vizibilă. Sunt 130 de persoane vârstnice la fiecare 100 de tineri sub 15 ani – un dezechilibru care se accentuează și care pune o presiune uriașă pe generațiile active.

Specialiștii vorbesc despre un deficit de reînnoire generațională. Cu alte cuvinte, nu vor fi suficienți tineri care să muncească și să contribuie la buget, pentru a putea susține populația tot mai numeroasă de persoane în vârstă.

În Franța, de exemplu, angajații seniori pot combina pensionarea cu un program de muncă part-time, în timp ce în Germania, statul oferă pe lângă pensie, un bonus pentru cei care au contribuit peste 33 de ani.



Radu Nechita, Economist: ”Cel mai mult se va simți în sistemul de pensii. Sistemul de pensii, acel pilon 1, sistemul pensiilor de stat va intra într-un fel de, nu ştiu dacă un colaps total, dar vor fi foarte multe persoane dezamăgite de acest sistem. Pensiile vor scădea, lumea va trebui să lucreze mai mult timp până să iasă la pensie”.

România rămâne însă o țară care atrage imigranţi. În 2024, numărul persoanelor care au venit să trăiască și să muncească la noi a fost cu aproape 59.000 mai mare decât al celor care au plecat în străinătate.

Sunt aproximativ 288 de mii de străini în țara noastră, cei mai mulți din Ucraina, Nepal, Pakistan, Turcia, India şi Vietnam.



Antonio Amuza, Sociolog: ”Faptul că România ajunge să fie atractivă pentru locuitorii altor țări din perspectiva asta profesională, ar trebui să ne ridice un semn de întrebare și nouă, românilor care, în urmă cu nu foarte mulți ani, 5-10 ani, alegeam calea Europei sau a Atlanticului, în America, pentru joburi mai bine plătite. Faptul că astăzi vedem un regres în acest sens, vorbește și de faptul că în România viața, calitatea vieții, încet, încet, începe să se schimbe”.

Ultimele date de la statistică arată că cei mai mulți români sunt în Marea Britanie, Italia, Germania și Austria.

