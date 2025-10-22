Un tramvai a pornit singur din depou și a lovit o garnitură cu pasageri în Arad. Patru persoane au fost rănite

Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad şi a circulat pe o arteră importantă a oraşului circa 500 de metri, până a lovit o garnitură model Civitas, de fabricaţie recentă, în care se aflau pasageri, patru răniţi fiind asistaţi la faţa locului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, accidentul a avut loc pe Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise echipaje de descarcerare şi ambulanţe.

"Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale şi asistate la faţa locului", a precizat ISU.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat că o garnitură veche a pornit singură din depou. El a explicat că cel mai probabil vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. Bărbatul şi-a alertat colegii, dar garnitura a pornit şi a mers circa 500 de metri înainte de impactul cu tramvaiul aflat pe aceeaşi linie în faţă, potrivit Agerpres.

Ambele garnituri sunt avariate, iar reprezentanţii Companiei de Transport Public cercetează cazul.

De asemenea, poliţiştii fac cercetări la faţa locului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













