Mașina familiei care a murit lângă Pitești a fost filmată chiar înainte de accident. Ce se vede în imagini

O familie întreagă, mamă, tată și fiică, a murit într-un grav accident de circulație pe DN7, în apropiere de Pitești. Se aflau într-un autoturism care s-a izbit de o autocisternă, încărcată cu beton.

Poliția ia în calcul varianta ca mașina să fi derapat pe asfaltul umed și să fi ajuns pe contrasens.

Imaginile de pe o cameră de supraveghere surprind autoturismul cu 30 de metri înainte de locul impactului. Ieșea dintr-o curbă și se afla încă pe banda lui. Două secunde mai târziu, mașina intra sub roțile unei autocisterne care venea din sens opus. Șoferul camionului a sunat imediat la 112.

Gabriel Crăciun, șofer cisternă: „A derapat și a intrat pe contrasens, în fața mea, nu am putut să fac nimic. Nu pot să spun că avea viteză, eu veneam de acolo, el de aici, din curbă, s-a răsucit, o dată l-am văzut răsucind și a doua oară a intrat în mine. Mai era un pic de strop, așa, dar parcă se încetase.”

„Asemenea accident nu s-a întâmplat niciodată”

Martor: „S-a auzit o bubuitură mare și eram în casă și am ieșit cu toții. Am 75 de ani, asemenea accident nu s-a întâmplat niciodată în zona noastră."

Martoră: „Când am auzit bubuitura am crezut că a luat foc. Când văd, 3 morți."

La fața locului au ajuns imediat un echipaj de la descarcerare, mai multe ambulanțe, polițiști și pompieri. Toți cei trei ocupanți ai autoturismului erau încarcerați. Bărbatul aflat la volan, de 62 de ani, și fiica lui de 35, muriseră pe loc. Soția șoferului, care călătorea pe bancheta din spate, s-a stins și ea, în scurt timp.

Sergent major Isabela Petre, purtătorul de cuvânt al ISU Argeș: „Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au constatat că în interiorul autoturismului se aflau trei victime încarcerate. De urgență, au acționat pentru descarcerarea acestora și predarea către echipajele medicale. Din nefericire, echipajele medicale nu au putut face nimic, fiind declarat decesul."

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să lămurească acum împrejurările accidentului. Șoferul autocisternei nu băuse, după cum a arătat etilotestul.

