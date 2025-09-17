Mașina familiei care a murit lângă Pitești a fost filmată chiar înainte de accident. Ce se vede în imagini

Stiri actuale
17-09-2025 | 17:19
×
Codul embed a fost copiat

O familie întreagă, mamă, tată și fiică, a murit într-un grav accident de circulație pe DN7, în apropiere de Pitești. Se aflau într-un autoturism care s-a izbit de o autocisternă, încărcată cu beton.

autor
Natașa Paraschiv

Poliția ia în calcul varianta ca mașina să fi derapat pe asfaltul umed și să fi ajuns pe contrasens.

Imaginile de pe o cameră de supraveghere surprind autoturismul cu 30 de metri înainte de locul impactului. Ieșea dintr-o curbă și se afla încă pe banda lui. Două secunde mai târziu, mașina intra sub roțile unei autocisterne care venea din sens opus. Șoferul camionului a sunat imediat la 112.

Gabriel Crăciun, șofer cisternă: „A derapat și a intrat pe contrasens, în fața mea, nu am putut să fac nimic. Nu pot să spun că avea viteză, eu veneam de acolo, el de aici, din curbă, s-a răsucit, o dată l-am văzut răsucind și a doua oară a intrat în mine. Mai era un pic de strop, așa, dar parcă se încetase.”

„Asemenea accident nu s-a întâmplat niciodată”

Martor: „S-a auzit o bubuitură mare și eram în casă și am ieșit cu toții. Am 75 de ani, asemenea accident nu s-a întâmplat niciodată în zona noastră."

Citește și
acc bascov
Tatăl, mama și fiica au murit pe DN7, în Argeș, după mașina lor s-a izbit violent de o autocisternă

Martoră:Când am auzit bubuitura am crezut că a luat foc. Când văd, 3 morți."

La fața locului au ajuns imediat un echipaj de la descarcerare, mai multe ambulanțe, polițiști și pompieri. Toți cei trei ocupanți ai autoturismului erau încarcerați. Bărbatul aflat la volan, de 62 de ani, și fiica lui de 35, muriseră pe loc. Soția șoferului, care călătorea pe bancheta din spate, s-a stins și ea, în scurt timp.

Sergent major Isabela Petre, purtătorul de cuvânt al ISU Argeș: „Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au constatat că în interiorul autoturismului se aflau trei victime încarcerate. De urgență, au acționat pentru descarcerarea acestora și predarea către echipajele medicale. Din nefericire, echipajele medicale nu au putut face nimic, fiind declarat decesul."

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să lămurească acum împrejurările accidentului. Șoferul autocisternei nu băuse, după cum a arătat etilotestul.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, morti, pitesti,

Dată publicare: 17-09-2025 17:19

Articol recomandat de sport.ro
https://www.sport.ro/atletism/usain-bolt-cel-mai-rapid-om-din-istorie-abia-mai-urca-scarile-raman-fara-suflu.html
https://www.sport.ro/atletism/usain-bolt-cel-mai-rapid-om-din-istorie-abia-mai-urca-scarile-raman-fara-suflu.html
Citește și...
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, după accidentul din Primăverii. Expertiza IML a stabilit că a consumat cocaină
Stiri actuale
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu, după accidentul din Primăverii. Expertiza IML a stabilit că a consumat cocaină

Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în Primăverii şi a fugit de la faţa locului.

Tatăl, mama și fiica au murit pe DN7, în Argeș, după mașina lor s-a izbit violent de o autocisternă
Stiri actuale
Tatăl, mama și fiica au murit pe DN7, în Argeș, după mașina lor s-a izbit violent de o autocisternă

Trei oameni, toți membri ai aceleiași familii, au murit într-un grav accident de circulație pe DN7, petrecut miercuri în județul Argeș.

Noi detalii despre avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Când dispăruse de pe radar
Stiri actuale
Noi detalii despre avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Când dispăruse de pe radar

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în zona Gării Arad în 9 august, accident soldat cu doi morţi, a dispărut de pe radar când se afla la aproximativ 365 de metri de sol şi avea o viteză de 140 km/h.

Recomandări
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
Stiri externe
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO

Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat – istorică – a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu securitate intensă, relatează Reuters.  

Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii
Stiri actuale
Prima reacție a Kremlinului la acuzațiile României privind implicarea Rusiei în alegeri. Ne compară cu americanii

Kremlinul a negat implicarea Rusiei în alegerile din România și a comparat acuzațiile aduse de procurorii români cu cele vehiculate de americani în cazul scrutinului lor din 2016. Odată revenit la putere, Trump le-a respins ca fiind o ”farsă”.  

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump
Stiri actuale
Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată, a ajuns, miercuri, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Septembrie 2025

48:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28