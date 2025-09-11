Biserica ridicată Gigi Becali în Techirghiol, fără avize, ar afecta mediul. Becali: Când e liturghie vin fluturi și păsări

Gigi Becali ridică o biserică lângă Lacul Techirghiol, însă terenul face parte dintr-o arie protejată, așa că primăria, Inspectoratul de Stat în Construcții și Garda de Mediu au luat atitudine și l-au amendat.

În plus, cei de la Societatea Ornitologică spun că șantierul distruge habitatele mai multor specii.

Construcția bisericii „Sfânta Sofia” de la Techirghiol a început în urmă cu un an și jumătate pe terenul lui Gigi Becali, la aproape 200 de metri distanță de Lacul Techirghiol.

Primăria din Tuzla nu a dat autorizație de construcție, iar Consiliul Judetean Constanța l-a amendat pe Becali cu 11.000 lei. Inspectoratul de Stat în Construcții și Garda de Mediu au constatat de asemenea că lucrările nu sunt autorizate și au aplicat amenzi de 7.000, respectiv 31.000 de lei.

Marian Râșnoveanu, comisar șef Garda de Mediu Constanța: ”Am descoperit edificarea unor construcții constând în platformă betonată și construcție cu structură de lemn. S-au făcut trei verificări s-au întocmit două sancțiuni contravenționale și un dosar penal".

Gigi Becali: ”Am plătit, dar am acționat în instanță, am zis ”domne' este lemn și nu este construcție”. Are o platformă care era acolo când am cumpărat terenul și pe platforma aia nu are nicio fundație, ca și cum ai depozita lemn în terenul tău".

„E plin de păsări acolo, numai în jurul bisericii stau”

Corespondent ProTV: „Terenul din spatele meu, pe care se ridică lăcașul de cult, face parte dintr-un Sit Natura 2000 - o arie protejată prin lege, creată pentru conservarea speciilor rare de plante și animale. Orice construcție aici riscă să afecteze acest habitat".

În zonă cuibăresc și se hrănesc peste 280 de specii, între care ciocârlia de Bărăgan și șoimul dunărean.

Emil Teodorov, biolog: „Avem un complex din diverse constructii ilegale care sunt întinse pe 2 hectare care de fapt distruge habitatele".

Reprezentanții Societății Române de Ornitologie au făcut numeroase plângeri către autoritățile locale și au cerut sistarea lucrărilor și aducerea terenului la forma inițială.

Andreea Szabo, avocat SOR: „Persoana împotriva căreia s-a dispus această măsură de oprire a ignorat efectiv decizia autorității administrative continuând lucrarile în ideea în care va finaliza construcția".

Reporter: Vi s-a spus că deranjați fluturii?

Gigi Becali: Da, niște fluturi rari, fluturii rari când faci liturghie mai mulți vin și păsările când am făcut liturghie au venit acolo, e plin de păsări acolo, numai în jurul bisericii stau".

Inclusiv polițiștii din Constanța fac verificări în acest caz.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













