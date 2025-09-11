Biserica ridicată Gigi Becali în Techirghiol, fără avize, ar afecta mediul. Becali: Când e liturghie vin fluturi și păsări

Stiri Sociale
11-09-2025 | 19:33
×
Codul embed a fost copiat

Gigi Becali ridică o biserică lângă Lacul Techirghiol, însă terenul face parte dintr-o arie protejată, așa că primăria, Inspectoratul de Stat în Construcții și Garda de Mediu au luat atitudine și l-au amendat.  

autor
Constantin Toma,  Ina Popescu

În plus, cei de la Societatea Ornitologică spun că șantierul distruge habitatele mai multor specii.

Construcția bisericii „Sfânta Sofia” de la Techirghiol a început în urmă cu un an și jumătate pe terenul lui Gigi Becali, la aproape 200 de metri distanță de Lacul Techirghiol.

Primăria din Tuzla nu a dat autorizație de construcție, iar Consiliul Judetean Constanța l-a amendat pe Becali cu 11.000 lei. Inspectoratul de Stat în Construcții și Garda de Mediu au constatat de asemenea că lucrările nu sunt autorizate și au aplicat amenzi de 7.000, respectiv 31.000 de lei.

Marian Râșnoveanu, comisar șef Garda de Mediu Constanța: ”Am descoperit edificarea unor construcții constând în platformă betonată și construcție cu structură de lemn. S-au făcut trei verificări s-au întocmit două sancțiuni contravenționale și un dosar penal".

Citește și
becali
Gigi Becali nu mai are voie să cânte în Catedrala Patriarhală. Vocea sa deranja enoriașii. „O să îmi iau profesor”

Gigi Becali: ”Am plătit, dar am acționat în instanță, am zis ”domne' este lemn și nu este construcție”. Are o platformă care era acolo când am cumpărat terenul și pe platforma aia nu are nicio fundație, ca și cum ai depozita lemn în terenul tău".

„E plin de păsări acolo, numai în jurul bisericii stau”

Corespondent ProTV: „Terenul din spatele meu, pe care se ridică lăcașul de cult, face parte dintr-un Sit Natura 2000 - o arie protejată prin lege, creată pentru conservarea speciilor rare de plante și animale. Orice construcție aici riscă să afecteze acest habitat".

În zonă cuibăresc și se hrănesc peste 280 de specii, între care ciocârlia de Bărăgan și șoimul dunărean.

Emil Teodorov, biolog: „Avem un complex din diverse constructii ilegale care sunt întinse pe 2 hectare care de fapt distruge habitatele".

Reprezentanții Societății Române de Ornitologie au făcut numeroase plângeri către autoritățile locale și au cerut sistarea lucrărilor și aducerea terenului la forma inițială.

Andreea Szabo, avocat SOR: „Persoana împotriva căreia s-a dispus această măsură de oprire a ignorat efectiv decizia autorității administrative continuând lucrarile în ideea în care va finaliza construcția".

Reporter: Vi s-a spus că deranjați fluturii?

Gigi Becali: Da, niște fluturi rari, fluturii rari când faci liturghie mai mulți vin și păsările când am făcut liturghie au venit acolo, e plin de păsări acolo, numai în jurul bisericii stau".

Inclusiv polițiștii din Constanța fac verificări în acest caz.

Gigi Becali nu mai are voie să cânte în Catedrala Patriarhală. Vocea sa deranja enoriașii. „O să îmi iau profesor”

Sursa: Pro TV

Etichete: biserica, santier, lacul techirghiol, gigi becali, distrugere, ilegalitati, specii protejate, habitat,

Dată publicare: 11-09-2025 19:30

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Gigi Becali a apărut cu o cruce uriașă și agheasmă pe Calea Victoriei, după Bucharest Pride. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Gigi Becali a apărut cu o cruce uriașă și agheasmă pe Calea Victoriei, după Bucharest Pride. GALERIE FOTO

La o zi după marșul comunității LGBT, Gigi Becali a organizat o nouă procesiune pe Calea Victoriei, o contramanifestație devenită obișnuință în ultimii ani.

Gigi Becali nu mai are voie să cânte în Catedrala Patriarhală. Vocea sa deranja enoriașii. „O să îmi iau profesor”
Stiri actuale
Gigi Becali nu mai are voie să cânte în Catedrala Patriarhală. Vocea sa deranja enoriașii. „O să îmi iau profesor”

Miliardarul Gigi Becali a auzit o veste proastă: nu mai are voie să cânte în strana Catedralei Patriarhale, după ce mai mulți enoriași au făcut reclamații, deranjați de vocea lui.

Gigi Becali își dă demisia din AUR: ”Cum adică să strângem noi, AUR, semnăturile lui Anamaria Gavrilă?”
Stiri Politice
Gigi Becali își dă demisia din AUR: ”Cum adică să strângem noi, AUR, semnăturile lui Anamaria Gavrilă?”

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, care este și deputat AUR, a anunțat, vineri, că se retrage din partidul condus de George Simion, deoarece este nemulțumit că acest partid o ajută pe Anamaria Gavrilă să strângă semnături pentru alegerile prezidențiale.  

Gigi Becali (AUR), după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: ”Ce, ne e frică de 70 sau 200 că vin cu parul?”
Stiri Politice
Gigi Becali (AUR), după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu: ”Ce, ne e frică de 70 sau 200 că vin cu parul?”

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, care este și deputat AUR, a afirmat, luni, că era de aşteptat să nu fie acceptată candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale. 

Gigi Becali recunoaște că Viorel Hrebenciuc, fosta ”eminența cenușie” a PSD, l-a rugat să-l ajute pe George Simion la alegeri
Alegeri prezidentiale 2025
Gigi Becali recunoaște că Viorel Hrebenciuc, fosta ”eminența cenușie” a PSD, l-a rugat să-l ajute pe George Simion la alegeri

Gigi Becali recunoaște faptul că Viorel Hrebenciuc, considerat cândva ”eminența cenușie” a PSD, l-a rugat să-l ajute pe liderul AUR George Simion în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024. 

Recomandări
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele
Stiri actuale
Masa caldă promisă de Guvern întârzie să apară în şcoli. În unele unităţi nu mai ajung nici cornul şi laptele

Fructele, laptele și cornul, cu care ar trebui să fie primiți la școală elevii, se lasă așteptate. Hotărârea de Guvern prin care se alocă bani pentru aceste alimente are nevoie de avizul mai multor ministere.

Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
Stiri externe
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș

America stă cu sufletul la gură. Autoritățile folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigașul lui Charlie Kirk, un activist conservator, susținător înfocat al președintelui Trump.

Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului
Stiri Economice
Cele mai mari scumpiri din 2025. Ce spun experții despre evoluția inflației până la finalul anului

Prețurile au continuat să crească serios în această vară, iar rata anuală a inflației a ajuns luna trecută la un vârf de aproape 10%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28