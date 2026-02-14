Oamenii de știință cred că acest proces va duce, probabil, la dispariția ghețarilor din Europa în următoarele decenii.

Peștera Scărișoara din Munții Apuseni adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România, care are peste 120.000 de metri cubi de gheață.

Specialiștii veniți din Europa și Statele Unite au observat că stratul de gheață de la suprafață s-a topit rapid, mai ales în ultimii ani.

Aurel Perșoiu – speolog, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”: „Pe parcursul anilor ’80, ’90, 2000 am observat o scădere a nivelului gheții, undeva la valori între 1-5 cm pe an, în medie. Măsurătorile efectuate începând cu anul 2023 ne arată o scădere abruptă a nivelului gheții, cu valori cuprinse între 10 și 40 de cm pe an.”

Cristian Ciobotărescu, speolog: „Puteți vedea că încălzirea globală are efect și, datorită iernilor blânde, nu se mai formează gheață în această peșteră.”

Experții au coborât în peșteră și au făcut măsurători folosind un laser. Au fost luate și probe de gheață pentru a stabili ce floră și faună existau acolo. Analizele vor fi realizate într-un laborator din Spania.

Ines Carrasquer Puyal, cercetător Spania: „Am identificat straturile gheții ce conțin polen, microfosile, care ne spun ce specii au trăit în peșteră în diferite perioade. Apoi, în laborator, extragem rămășițele antice ale microfosilelor ca să avem acces la diversitatea genetică.”

Zoe Wessely, cercetător Spania: „Vrem să refacem diversitatea genetică din jurul acestei peșteri așa cum era acum câteva sute sau mii de ani.”

Primele rezultate vor fi gata cel mai devreme anul viitor.