Surpriză imensă la JO de iarnă: Mikhail Shaidorov a câștigat titlul olimpic, iar Ilia Malinin a încheiat departe de podium

Starul american al patinajului artistic Ilia Malinin a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. 

Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov, relatează AP.

Malinin, care conducea cu un avantaj confortabil după programul scurt, trebuia doar să ofere o prestaţie mediocră pentru a adăuga aurul individual la medalia de aur câştigată în proba pe echipe. Însă tânărul de 21 de ani a încercat să-şi stăpânească lacrimile după una dintre cele mai slabe nopţi din cariera sa, care a lăsat publicul înmărmurit.

Shaidorov, aur istoric pentru Kazahstan

Shaidorov a încheiat concursul cu 291,58 puncte, cel mai bun rezultat din cariera sa, aducând ţării sale prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă.

Japonezul Yuma Kagiyama a câştigat a doua medalie olimpică de argint consecutivă, iar coechipierul său Shun Sato a obţinut medalia de bronz.

Malinin a coborât până pe locul opt şi a încheiat competiţia cu 264,49 puncte, punând capăt unei serii de peste doi ani de invincibilitate, care a inclus 14 competiţii complete, printre care şi ultimele două campionate mondiale, câştigate fără emoţii.

Cine este Mikhail Shaidorov

Mikhail Shaidorov este un patinator artistic din Kazahstan care a obținut un succes istoric prin câștigarea medaliei de aur în proba masculină la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, desfășurate la Milano-Cortina, potrivit The Economic Times.

Născut la 25 iunie 2004, la Almatî, Shaidorov a început să patineze în 2010 și reprezintă clubul Altynalmas. De profesie student, el se antrenează în principal la Almatî și la Soci și este pregătit de campionul olimpic din 1994, Alexei Urmanov.

Cine este Ilia Malinin

Ilia Malinin este un patinator artistic american în vârstă de 21 de ani, cunoscut pentru săriturile sale cvadruple îndrăznețe și pentru performanțele record. A primit porecla „Quad God” datorită capacității sale de a executa mai multe sărituri cvadruple în competiții, ceea ce îl diferențiază ca unul dintre cele mai spectaculoase talente din patinajul artistic actual.

Ilia Malinin a câștigat aurul olimpic pentru Team USA

La Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, duminică seară, Ilia Malinin a condus echipa Statelor Unite către medalia de aur în proba pe echipe la patinaj artistic. Evoluția sa a impresionat publicul, mai ales printr-un backflip spectaculos, potrivit The Sunday Guardian.

Aceasta a fost prima medalie olimpică de aur din cariera lui Malinin, un moment important care a venit după ce, în mod controversat, nu a fost inclus în echipa SUA pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.

În programul scurt masculin, desfășurat la începutul săptămânii, Malinin se remarcase deja, obținând 108,16 puncte — cu cinci puncte peste japonezul Yuma Kagiyama — intrând astfel în cursa pentru o a doua medalie de aur.

„A fost, cu siguranță, o chestiune mentală”, a recunoscut ulterior Malinin. „Am ratat.”

