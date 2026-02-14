Surpriză imensă la JO de iarnă: Mikhail Shaidorov a câștigat titlul olimpic, iar Ilia Malinin a încheiat departe de podium

Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov, relatează AP.

Malinin, care conducea cu un avantaj confortabil după programul scurt, trebuia doar să ofere o prestaţie mediocră pentru a adăuga aurul individual la medalia de aur câştigată în proba pe echipe. Însă tânărul de 21 de ani a încercat să-şi stăpânească lacrimile după una dintre cele mai slabe nopţi din cariera sa, care a lăsat publicul înmărmurit.

Shaidorov, aur istoric pentru Kazahstan

Shaidorov a încheiat concursul cu 291,58 puncte, cel mai bun rezultat din cariera sa, aducând ţării sale prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă.

Japonezul Yuma Kagiyama a câştigat a doua medalie olimpică de argint consecutivă, iar coechipierul său Shun Sato a obţinut medalia de bronz.

Malinin a coborât până pe locul opt şi a încheiat competiţia cu 264,49 puncte, punând capăt unei serii de peste doi ani de invincibilitate, care a inclus 14 competiţii complete, printre care şi ultimele două campionate mondiale, câştigate fără emoţii.