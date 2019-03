Gestul stupid pe care l-ar fi făcut bărbatul de 35 de ani, ucis de urs

Pro TV

Tânărul ucis vineri de un urs, în apropierea localităţii Crişeni, s-ar fi apropiat de bârlogul animalului şi ar fi aruncat cu lemne şi alte obiecte, arată cercetările făcute în acest caz de IPJ Harghita.

"Din cercetări rezultă că ei s-ar fi oprit într-o zonă, la 1.5 km distanţă de satul Crişeni, ar fi coborât din căruţă, iar la circa 15 metri de locul unde s-au oprit, victima a găsit bârlogul unui animal sălbatic. (...) şi ar fi aruncat cu bucăţi de material lemnos şi alte obiecte în direcţia bârlogului (...) şi văzând că nu se întâmplă nimic, s-a îndreptat spre bârlog, moment în care a fost întâmpinat de urs şi s-a întâmplat tragedia", a declarat pentru Agerpres Incze Miklos, de la Biroul de Presă al IPJ Harghita.

Informaţiile furnizate de poliţie au fost confirmate şi de directorul Asociaţiei de Vânătoare din Cristuru Secuiesc, Fazakas Attila, care a spus că omul a făcut "o greşeală fatală" că nu a luat în considerare că este vorba de un pericol foarte mare.

"Săracul, nu a respectat regulile, fiind gonaci, a fost şi puţin pilit, am înţeles, şi mai îndrăzneţ, că el umblă la vânătoare şi s-a întâlnit de mai multe ori cu ursul şi nu a luat în considerare că ăsta e un pericol foarte mare", a spus Fazakas Attila.

Acesta a punctat, însă, că de vineri, de când s-a întâmplat evenimentul, comportamentul ursoaicei, care era cunoscută de vânători şi nu a creat probleme până acum, s-a schimbat, este agresivă şi chiar a atacat vânătorii care monitorizau zona.

"Este foarte agresivă, ieri ne-a atacat, abia am putut să scăpăm, să nu împuşcăm din autoapărare. Şi aşteptăm derogare de la minister cât de repede, pentru că va face probleme, cine mai trece prin zonă precis va fi atacat, s-a făcut foarte agresivă. (...) Comportamentul s-a schimbat total de când a atacat şi a omorât omul. Patrulează în jurul bârlogului şi cum ne-a văzut, imediat să sară pe noi. Adică, acum când vede omul e foarte agresivă şi atacă, după evenimentul respectiv", a declarat pentru AGERPRES Fazakas Attila.

Reprezentantul asociaţiei de vânătoare a mai spus că în ultimele zile s-au analizat toate posibilităţile în acest caz, considerând că soluţia cea mai bună este împuşcarea ursoaicei şi transportarea puilor la Centrul de Reabilitare din zona Bălan.

Potrivit lui Fazakas Attila, s-a analizat şi posibilitatea tranchilizării şi relocării ursoaicei şi a puilor într-un loc mai liniştit, dar experţii sunt de părere că va fi şi mai agresivă dacă nu se va trezi în locul unde are bârlogul.

"În aceste două zile am analizat toate posibilităţile, noi suntem vânători şi respectăm şi etica vânătorească, dar să ştiţi că e un mare pericol. Dacă cineva, din neatenţie sau nu cunoaşte, va trece în zonă, va fi atacat precis şi va păţi ca omul omorât", a arătat directorul Asociaţiei de Vânătoare Hubertus.

Fazakas Attila a precizat că toate aceste concluzii au fost trimise Ministerului Mediului, inclusiv soluţia privind împuşcarea ursoaicei şi transportarea ursuleţilor la orfelinat şi se aşteaptă o aprobare în acest sens. El a negat informaţiile că anul trecut s-a cerut de la Ministerul Mediului aprobare de împuşcare pentru acest exemplar, susţinând că vânătorii cunoşteau ursoaica şi nu au avut niciodată probleme cu ea.

"Pentru acest exemplar nu s-a cerut împuşcarea, s-a cerut pentru alte exemplare din fondul respectiv. Dar niciodată până acum nu am cerut pentru o ursoiacă, pentru că nu am avut probleme. Am cerut pentru masculi, tineret, care intrau în gospodăria oamenilor, au făcut pagube", a mai spus Fazakas Attila.

Un tânăr de 35 de ani a fost atacat de urs vineri, într-o zonă împădurită din apropierea localităţii Crişeni şi, din cauza leziunilor suferie, a murit în timp ce era transportat cu ambulanţa la spital. Primele informaţii arătau că bărbatul a mers, alături de alte trei persoane în pădure, să aducă pământ de flori şi, la întoarcere, a coborât din căruţă şi ar fi fost atacat din senin de un urs.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer