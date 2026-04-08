Andreea Esca: Îţi aminteşti prima întâlnire cu Mircea Lucescu? Povesteşte-ne, te rog, un episod care te-a impresionat, în perioada în care l-ai avut ca antrenor

Ciprian Marica: ”Sincer, mai repede îmi aduc aminte ultima întâlnire care a fost acum câteva zile la Istanbul, atunci când i-am urat baftă lui nea` Mircea înainte de un meci atât de important. Asta e ultima amintire pe care o am. Am fost norocos să lucrez cu acest om imens care a făcut atât de mulți oameni fericiți, care a inspirat atâtea generații, a reușit să se facă înțeles de noi toți și știm cât suntem de diferiți. A reușit cu generație din 1980 și s-a făcut înțeles. A reușit cu cei de acum să se facă înțeles”.

Andreea Esca: Ce avea special?

Ciprian Marica: ”Avea o capacitate fantastică de a te îndruma, pentru că tot ceea ce îi spunea Mircea Lucescu se adverea și atunci prindeai încredere în ceea ce îți spune, atât pe teren, cât și în afara lui. Era un om care discuta individual cu fiecare dintre noi în parte și își aloca timp. Îmi aduc aminte că mă suna noaptea, la 2:00 - 3:00 dimineață că a uitat să-mi spună ceva. Era omul pe care știam că-l pot suna și-mi răspundea la telefon”.

Andreea Esca: Adică nu era numai un antrenor pentru voi? Exista o relație extraordinară și după ce plecați de pe teren sau de la un antrenament?

Ciprian Marica: ”Da, era mai mult decât un antrenor. Era un om cu un suflet mare, un om care atât pe mine cât și pe toți colegii mei ne-a fascinat și pur și simplu întotdeauna când stăteai de vorbă cu nea` Mircea, simțeai că pleci cu ceva. Învățai ceva și n-am cu cine să-l compar”.

Andreea Esca: Dar cum făcea de se înțelegea cu toată lumea, pentru că eu am tot spus astăzi sunt foarte puțini acei oameni despre care toată lumea, dar absolut toată lumea vorbește de bine în timpul vieții. Ce avea așa de de special, ce crezi că îl făcea să fie iubit de atât de multă lume?

Ciprian Marica: ”În primul rând avea răbdare, era un om așezat, era un om echilibrat, era un om care prin prisma experienței de viață pe care o avea, venea întotdeauna cu argumente. Mereu era cumpătat și când se supăra. Chiar și atunci simțea momentul când poate să apese accelerația și când trebuie să pună presiune pe noi”.

Andreea Esca: Ai un moment anume la care ții atunci când te gândești la domnul Lucescu?

Ciprian Marica: ”Au fost momente unice, câștigarea campionatului la Donetzk. Mi-a spus Ciprian, mai rămâi cu mine și sincer, asta asta mi-a rămas în cap, că mi-a spus întotdeauna. Am plecat la 21 de ani de la Șahtior și el mi-a spus - dacă ai mai fi rămas cu mine puțin, dacă ai mai fi rămas cu mine-. Trei ani de zile am petrecut cu nea` Mircea la Șahtior, am câștigat două campionate și două cupe și cred că am făcut rău că am plecat, pentru că lângă nea` Mircea cu siguranță aș fi câștigat Europa League”.