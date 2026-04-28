Președintele AUR, George Simion, a declarat la RRA că s-au strâns peste 245 de semnături pentru moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR.

„Vor fi peste 245, chiar în aceste minute colegii mei iau ultimele semnături. Nu vom avea emoții, chiar dacă este un spectacol al democrației felul în care se formează o majoritate care votează căderea Guvernului actual. Vă spun că va trece această moțiune, fără probleme”, a spus Simion.

„Nu vom avea emoții în a trece această moțiune de cenzură, care reprezintă un act politic, democratic”, a subliniat Simion.

Liderul AUR a menționat că unii încearcă să inducă teama, spaima, că ce se va întâmpla dacă trece o moțiune de cenzură. „Noi trebuie să revenim la democrație și la proceduri parlamentare. Asta este voința poporului român. Nu anumite grupuri de interese sau partide care nu au reprezentare parlamentară suficientă și nu se bucură de simpatia românilor”, a subliniat George Simion.

El a menționat că votul românilor în 2024 și în 2025 a arătat că există o dorință de schimbare, dar, din păcate, această schimbare nu a venit și aceleași partide care guvernau înainte de decembrie 2024 au rămas la putere.

„Este normal ca noi să ne dorim să revenim la popor, să revenim la democrație, să taxăm toate derapajele care au existat și să schimbăm această coaliție. Nu ne îndreptăm în altă parte decât spre prăpastie, în opinia noastră. De aceea vom depune eforturi să lăsăm poporul să decidă”, a precizat Simion.

Președintele AUR a mai spus că formațiunea pledează pentru alegeri anticipate, atâta timp cât ele vor fi organizate corect de un guvern imparțial, care să nu poată interveni dacă nu este mulțumit de rezultatul alegerilor.

„Acolo ne dorim să ajungem, la voința poporului. Cred că, dacă actuala coaliție nu se mai înțelege, și asta am priceput noi din ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, chiar în ultimele 10 luni, că nu există o coaliție omogenă care să aibă un plan de guvernare, în loc să lovească în primul rând în privilegiați, au lovit în cetățenii vulnerabili, în pensionari, nu s-au mai indexat pensiile, în mamele de la care au luat CASS, au pus să plătească diferite dări, de la persoanele cu dizabilități, de la persoanele vulnerabile, au dat în cetățenii români și în firmele cu capital autohton. Atunci când lovești în cei care nu se pot apăra, în loc să reduci numărul de parlamentari, în loc să tai sumele enorme care merg către partidele politice, ai o problemă. Populația nu te va susține. Această guvernare, pe lângă faptul că nu are o majoritate în Parlament, nu se bucură nici de simpatia cetățenilor. De aceea noi susținem că este corect să mergem înapoi la votul poporului”, a explicat George Simion.

El a precizat că moțiunea va trece marți, pe 5 mai, în mod normal, într-o democrație.

„Toate partidele politice sunt convocate de președintele țării și se va acorda mandat unei persoane să formeze noul guvern. Așa ar fi logic. Din păcate, noi nu am fost invitați și suntem al doilea partid al țării în Parlament și primul în preferințele de vot ale românilor. Sperăm să se revină la practicile democratice. Nu pentru că ardem noi de nerăbdare să dialogăm cu Nicușor Dan, ci pentru că acesta este cadrul constituțional. Așa că, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui, pe modelul pactului Snagov, să se întâlnească toate forțele politice la aceeași masă, să vadă care este direcția și să ajungă la un numitor comun. Tocmai de aceea eu am vorbit de reconciliere națională, pentru că nu mai e vremea de calcule politice”, a explicat Simion.

George Simion: Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susţină acest demers al moţiunii de cenzură

Președintele AUR, George Simion, a fost întrebat la RRA despre alianța cu PSD, pentru depunerea moțiunii de cenzură.

„E opțiunea lor ce fac, sunt un partid mult mai vechi ca noi, cu mecanisme interne de a lua decizii. Nu e treaba mea de ce alege PSD-ul să susțină acest demers al moțiunii de cenzură. Noi rămânem constanți, așa cum am depus anterior și am criticat permanent această guvernare, din care face parte și PSD-ul, mergem mai departe și depunem aceleași demersuri. Noi suntem coerenți, în primul rând, față de alegătorii noștri. Trebuie să vină și partide care să-și respecte cuvântul dat în fața alegătorilor”, a precizat Simion.

Întrebat despre o viitoare colaborare cu PSD, George Simion a răspuns: „Nu vedem, pentru că există două probleme mari. Odată, PSD-ul nu pare că-și dorește acest lucru și nu pare că dorește schimbarea modelului economic bazat pe împrumuturi externe și pe vânzarea brumei de companii strategice care mai există. Și, în al doilea rând, îl avem pe Nicușor Dan, care, în ciuda prevederilor constituționale, spune că nu ar nominaliza un premier din partea noastră sau susținut de către noi”.