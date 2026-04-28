Agresiunea ar fi avut loc pe stradă, în fața blocului în care femeia locuiește. Tot acolo a stat pentru o vreme și ginerele ei.

După ce între ei au intervenit tensiuni, bărbatul a plecat și stătea cu chirie în altă parte, însă a amenințat că lucrurile nu vor rămâne așa, susține victima.

Luni seară, femeia își plimba câinele când l-a zărit pe bărbat venind cu un cuțit spre ea. S-ar fi repezit asupra ei și ar fi înjunghiat-o, apoi a fugit, însă a fost găsit și încătușat de polițiști.

Suspectul a mai fost condamnat în trecut pentru viol, spune soacra lui. Medicii legiști urmează să stabilească dacă viața femeii a fost sau nu pusă în pericol, pentru a se stabili și încadrarea exactă a faptei.