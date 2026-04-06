Christine Büttner, o profesoară de muzică de 75 de ani, aflată în vacanță în Turcia, a vrut doar să ia legătura cu soțul ei rămas acasă. Câteva săptămâni mai târziu, a primit însă o factură șocantă. Operatorul de telefonie O2 Telefónica i-a cerut pensionarei 16.615 euro, relatează Bild.

În toamna anului 2025, Christine Büttner și sora ei au participat la o excursie organizată în Rhodos. Programul a inclus și o deplasare de trei zile în Turcia, unde grupul a vizitat obiective istorice, precum Efes.

Soțul ei, Hermann, a rămas acasă. Femeia a avut presentimentul că acesta nu se simte bine, așa că, în fiecare zi petrecută în Turcia, l-a sunat de pe telefonul mobil. Potrivit declarațiilor sale, a efectuat în total patru apeluri scurte către Germania în cele trei zile, în valoare de 37,86 euro, conform facturii detaliate.

Capcana în care a căzut pensionara

Însă profesoara a căzut în capcana roamingului fără să-și dea seama. În timp ce credea că doar vorbește la telefon cu soțul ei, pe fundal rulau site-uri și aplicații, fără restricții de date activate, consumând cantități mari de internet fără ca ea să observe. Ulterior, a primit o factură de peste 16.600 de euro.

Între timp, soțul ei a murit pe neașteptate. După 48 de ani de căsnicie, Christine Büttner a rămas văduvă. Iar apoi a venit și factura. „Era peste puterile mele. Am fost complet devastată. Primesc doar o pensie de 943 de euro”, a declarat femeia pentru publicația BILD.

Roamingul gratuit din Uniunea Europeană se aplică în Rhodos, dar nu și în Turcia.

Deși a primit mai multe SMS-uri de avertizare de la O2 în timpul șederii în Turcia, primul o anunța că se apropie de limita de cost de 59 de euro. A urmat un mesaj care confirma atingerea plafonului și îi oferea posibilitatea de a dezactiva protecția. Ulterior, același mecanism s-a repetat pentru o a doua limită, de 119 euro. Christine Büttner a dezactivat ambele limite prin SMS: „Voiam doar să pot să-mi contactez soțul.” Ea nu știa că, în paralel, se consumau date scumpe.

Ce spune compania

Potrivit O2, femeia a consumat aproximativ 100 de gigabytes de date în Turcia, o cantitate uriașă. Asta înseamnă circa 33 GB pe zi sau echivalentul descărcării a aproximativ 25 de filme HD. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat: „Dezactivarea plafonului de date a fost o decizie conștientă a clientei. Pentru acest lucru, trebuie trimis un SMS cu textul ‘Data cap off’ la atingerea limitei.”

În final, O2 a dat parțial înapoi: operatorul a redus suma la 1.690 de euro „ca gest de bunăvoință”. Femeia a achitat între timp această sumă. Un reprezentant al companiei a declarat că „s-a găsit o soluție amiabilă și cazul va fi analizat din nou”.