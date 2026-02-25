Lemnele ajungeau în cele mai multe cazuri în depozite, unde erau vândute fără acte pentru foc sau construcții.

Inspectorii au descoperit mii de metri cubi de lemn tăiat ilegal, inclusiv în depozite din jurul Capitalei. Cantitățile din teren nu corespundeau cu cele declarate, iar surplusul ajungea în depozite și era vândut fără acte.

Corespondent Știrile ProTV: Într-o singură lună, autoritățile au descoperit peste 3.500 de metri cubi de lemn tăiat ilegal. Ca să ne facem o idee ce înseamnă o asemenea cantitate, ar fi suficient cât să acopere întreaga fațadă a Palatului Parlamentului cu un strat subțire de lemn. Acest volum înseamnă aproape o treime din totalul lemnului tăiat ilegal identificat pe parcursul întregului an 2025. În urma controalelor, prejudiciile calculate au fost de aproximativ 2 milioane de lei.

Milioane de metri cubi de lemn dispar anual din România

Anul trecut au fost date amenzi în valoare de 7 milioane de lei pentru astfel de fapte. Aproximativ 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României.

Radu Melu, reprezentant WWF România: Practic, partea de colectare ilegală a lemnului înseamnă o creștere a volumului de lemn care se colectează legal declară în acte un volum și recoltează ceva mai mult decât este în acte.

Sancțiunile au fost înăsprite: amenzi pentru cantități mici și până la 7 ani de închisoare pentru fapte grave, cu confiscarea lemnului și a utilajelor. Ministerul Mediului verifică și posibile conflicte de interese din interiorul Romsilva.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: A ieșit la iveală chiar săptămânile acestea, un fost director general al Romsilva care este în același timp angajat la o companie, compania la care era angajat a reușit să fie și câștigătoarea unor fonduri europene în cadrul Romsilva.

Avem, însă, și o veste bună. Peste 2.500 de hectare de fond forestier din Covasna au fost readuse în proprietatea publică a statului în urma unei acțiuni în instanță, după ce la începutul anilor 2000 terenul a fost retrocedat incorect.