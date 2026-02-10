Aceasta este o zonă unde „regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva”, a precizat Diana Buzoianu.

Arborii tăiaţi ar fi trebuit să asigure seminţele din care să se dezvolte viitoarea pădure.

”Tăieri ilegale descoperite şi sancţionate în aria protejată Podişul Hârtibaciului, din judeţul Braşov! Garda Forestieră Naţională a descoperit tăieri ilegale şi furt de lemn într-un loc unde regulile ar trebui respectate mai strict ca oriunde altundeva”, a scris, marţi, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a explicat că ”nu vorbim doar despre lemn furat”:

”Arborii tăiaţi ar fi trebuit să asigure seminţişul din care să se dezvolte viitoarea pădure”.

Controlul a avut ca urmări directe șapte contravenţii constatate, 30.000 lei amendă aplicată şi un dosar penal deschis.

”Ariile protejate nu sunt linii abstracte pe o hartă! Sunt comori naturale, unde fiecare abatere lasă urme pe termen lung. De aceea, controalele sunt esenţiale. Protejarea pădurilor înseamnă prezenţă în teren şi aplicarea legii exact acolo unde e cel mai greu”, a mai declarat ministrul Mediului.