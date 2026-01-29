Olguța Vasilescu, un nou atac verbal la adresa lui Ilie Bolojan: ”O mostră de habarnism solemn cu care ne-a obişnuit”

Reacția liderului PSD vine la scurt timp după președintele PNL a declarat că la Craiova au fost alocate 168 milioane de euro pentru termoficare, dar că nu s-au făcut lucrări, iar el n-a avut nicio vină şi nicio implicare.

În replică, Olguţa Vasilescu afirmă acum că, prin aceste declarații, Ilie Bolojan a dat dovadă de ”o mostră de habarnism solemn cu care ne-a obişnuit”.

”Este clar că nu mai putem aştepta ca să dezvoltăm o nouă capacitate de producţie, care ar dura încă 2 ani, pentru că Electrocentrale nu mai rezistă atât”, spune primarul Craiovei, potrivit News.ro.

Olguţa Vasilescu acuză că nu a primit bani de la Guvern pentru reparaţiile anuale, lucru care nu s-a întâmplat niciodată până în prezent, şi că toate soluţiile propuse în ultimii ani de către Primărie au fost respinse. Într-un mesaj publicat pe Facebook, a îi prezintă premierului câteva documente, afirmând că, de fapt, Electrocentrale Craiova ”nu este şi nu a fost niciodată a Primăriei”.

”Statul român deţine 77,5% prin Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea deţine 21,55%, Electrocentrale Grup SA 0,84%, iar societatea comercială pentru închiderea şi conservarea minelor SA deţine 0,44%. Cred că pentru domnul Bolojan e necesar şi un desen, de unde poate observa mai bine că Primăria Craiova nu face parte din acest acţionariat şi că proprietatea e a Guvernului, indiferent cum îl cheamă pe el. Suficient de clar, domnul Bojan?!”, a transmis Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, Electrocentrale Craiova este una dintre centralele vitale pentru sistemul energetic naţional, după cum o confirmă şi Ministerul Energiei.

”Energia termică este un produs rezidual, care într-o ţară civilizată s-ar plăti la preţ nesemnificativ. tocmai pentru că asigură companiei statului un bonus de cogenerare. În 2025, bonusul de cogenerere a fost de 397,18 lei megavati oră pentru Electrocentrale Craiova”, a mai transmis Olguţa Vasilescu.

Ea a prezintat măsurile luate pentru a rezolva problema şi pentru a nu lăsa Craiova în frig, însoţite de documentele necesare. De asemenea, primarul arată că s-au căutat soluţii pentru ca Electrocentrale Craiova să nu intre în faliment şi să nu se închidă, însă, susţine primarul din Craiova, toate demersurile au fost fie respinse, fie zădărnicite de către Guvern.

”În iulie 2025, Ministerul Energiei a solicitat prin memorandum suma de 350 milioane lei care să asigure plata certificatelor de CO2, a reparaţilor curente şi a achiziţiei cazanelor de apă fierbinte pentru ca centrala guvernului să reziste până dezvoltă Primăria o nouă capacitate. După cum observaţi, singura semnătură care lipseşte e chiar a premierului. Al doilea Memorandum, din ianuarie, nu a trecut nici măcar de etapa de avizare, ca să nu-l mai răspingă direct de pe masa Guvernului. Prin cel din ianuarie se solicitau alocarea sumei de 50 milioane lei pentru achiziţia în regim de urgenţă a cazanelor de apă fierbinte, care să ajute Craieva şi firma Ford să treacă iarna fără avarii. Păi dacă Bucureştiul a avut căldură şapte zile în şapte ani, de ce se supără Craiova?!”, a mai transmis Olguţa Vasilescu.

Ea s-a referit şi la Consiliul de Administraţie de la Electrocentrale Craiova, răspunzând unei acuzaţii a premierului că membrii nu au fost selectaţi de către el.

”Vă transmit, domnule Bolojan, că acesta e selectat de AMEPIP. Eu nu cunosc decât o persoană de acolo, dar indiferent cine ar fi făcut parte din el, nu ar fi putut produce minuni. De ce? Fiindcă atunci când statul îţi cere anual să plăteşti 70 de milioane de euro şi nu te sprijină nici măcar cu 50 milioane lei ca să ai o soluţie de rezervă în caz de avarii la grupurile energetice, care au mai bine de 50 de ani vechime, ar putea să fie format şi din afacerişti de nivelul lui Elon Musk şi tot nu ar putea salva nimic”, a mai transmis Olguţa Vasilescu.

Ea a adăugat: ”Statul român, când vede că o companie a sa e cu apa la gât, îi mai rupe şi un picior şi o întreabă de ce nu iese la mal”.

Olguţa Vasilescu susține că a decis în 5 ianuarie să discute public despre acest subiect, după ce o lungă perioadă de timp s-a discutat doar prin corespondenţe oficiale şi în discuţii neoficiale.

”Ţapi ispăşitori pe care să dea vina vor găsi mereu. Care vor tăcea, de frică sau de ruşine. Eu nu sunt în acea categorie, domnule Ilie Bolojan. Şi o ştiţi prea bine. V-am lăsat o săptămână să vă informaţi exact despre ce e vorba atunci când aruncaţi vina pe Primăria Craioveni. Aţi ratat momentul să fiţi corect”, acuză primarul din Craiova.

Ea a precizat că deja se lucrează la soluţii alternative, astfel încât oraşul să nu fie în situaţia de a nu avea căldură.

”Craiova nu a stat cu mâna întinsă la Guvern. Craiova a vrut doar ca fiecare entitate să-şi facă treaba în dreptul ei, fără ură şi fără părtinire. Atât”, şi-a încheiat Olguţa Vasilescu mesajul care are mai mult de 11 minute, potrivit News.ro.