La Vaslui, un tânăr a murit, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, iar în Sibiu, un camion a derapat pe un drum de munte, înzăpezit, și a căzut într-o râpă.

Imagini șocante au fost făcute publice duminică, filmate în județul Sibiu, zona Păltiniș-Gura Râului. Un camion încărcat cu lemne a derapat pe zăpadă și s-a răsturnat într-o râpă, sub privirile îngrozite ale celorlalți șoferi. Incidentul a fost surprins de camera de bord a unui vehicul.

Șoferul a scapăt doar cu răni ușoare și cu un avertisment. Potrivit polițiștilor, el nu ar fi condus cu atenție în condițiile unui drum dificil, acoperit de zăpadă.

În județul Vaslui, un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața, în timpul unei plimbări cu ATV-ul, în pădurea de la Pușcași. Un localnic a alertat autoritățile după ce a observat ATV-ul răsturnat pe un drum forestier. Tânărul, care purta cască de protecție, era prins sub vehicul. Echipajele SMURD nu l-au mai putut salva. Localnicii spun că, în fiecare weekend, grupuri de tineri din zonă vin în pădure cu ATV-urile. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

Pe de altă parte se circulă cu dificultate, în condiții de iarnă și pe mai multe drumuri județene din Ialomița. Mașinile merg de regulă pe o singură bandă iar pe marginea drumului sunt munți de zăpadă.

Șofer: „Foarte greu din cauza nămeților de zăpadă, e nedată, troienele mari, tractorul nu îi face față”.

Șofer: „Foarte mare, încă o mașină deasupra mașinii, mormanele date de wolă, de cupă, de utilajele de deszăpezire, s-a făcut ca un tune”.

După viscol, mai multe tronsoane de drum județean sunt încă blocate.

Corespondent PRO TV: „La mai puțin de 24 de ore de la codul de viscol de ieri unele drumuri județene din Ialomița arată precum cel pe care îl vedeți în spatele meu”.

Unii șoferi au prefer să se întoarcă din drum, decât să riște să rămână blocați.

În satele din zonă, mai multe gospodării sunt izolate.

Corespondent PRO TV: „Din cauza viscolului de ieri în satele din Bărăgan s-au format troiene de zăpadă care în unele locuri au un metru sau chiar un metru și jumătate”.

Și județul Brăila, ninsorile abundente și viscolul din ultima săptămână au lăsat în urmă drumuri complet îngropate sub troiene.

În acest timp localnicii din zonele afectate trudesc la eliberarea curților și aleilor, de zăpadă.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zonele cu probleme.