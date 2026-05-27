Fructele confiscate au ajuns la un centru al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

„Fructele bune, vândute ilegal la colţ de stradă, pe care le-am confiscat, am preferat să le dăm colegilor noştri de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Întreaga marfă din această dimineaţă - 20 de caserole de căpşuni şi câteva lăzi cu cireşe, caise şi piersici - a ajuns direct pe mesele seniorilor dintr-un centru DGASMB. O adevărată bucurie pentru rezidenţi", informează Poliţia Locală, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, în baza HCGMB 118/2004, „comercianţii" din zonele Unirii, Victoriei, Romană şi Aviatorilor au primit amenzi în valoare totală de 6.000 de lei.