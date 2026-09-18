Anunțul evadării a fost făcut de șeful poliției penitenciare. El a spus că modul în care românul a reușit să iasă din incintă nu este clar, dar a acuzat condițiile din închisoare. Potrivit oficialului, clădirea este veche si prost întreținută, iar zidul împrejmuitor nu ajută la securizarea penitenciarului.

În penitenciar sunt înghesuiți 265 de deținuți pe 158 de locuri și supravegheați de un număr redus de paznici. Presa locală a relatat că evadarea ar fi avut loc în timpul unei operațiuni de dezinsecție împotriva ploșnițelor.

Deținutul ar fi profitat de situație și ar fi reușit să sară peste zidul perimetral, probabil folosind o frânghie. După incident, au fost puse în alertă forțele de ordine care supraveghează porturile, gările, aeroportul, autostrăzile, precum și sistemul de transport public.