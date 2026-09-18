În urma unui apel la 112, mai multe echipaje de salvatori, inclusiv unul de identificare a agenților chimici, au intervenit de urgență.

Alarma s-a dat în jurul orei 09.30, când în curtea Școlii Gimnaziale Mihai Codreanu din Iași au fost găsite 4 pisici moarte și un pui de pisică în agonie și, alături, un recipient pe care scria că ar conține dioxid de sulf. Una dintre ele, spun angajații unității de învățământ, obișnuia să stea în curte și primea de mâncare.

Un martor a văzut scena și, îngrijorat, a sunat la 112. La fața locului au fost trimiși pompierii, dar și un echipaj CBRN, care face măsurători pentru agenți chimici, radiologici, biologici și nucleari. Asta pentru că dioxidul de sulf este periculos și, prin inhalare, poate irita căile respiratorii. Totuși, măsurătorile nu au detectat prezența niciunei substanțe toxice sau periculoase. Recipientul a fost ridicat pentru a fi analizat.

Potrivit ISU, au fost testate apa și hrana din recipientul pisicii, fără să fie identificat vreun risc chimic pentru populație. Intervenția autorităților a avut loc în timp ce elevii se aflau la ore. Mai mulți părinți, alertați de faptul că la școală sunt pompierii, au venit să vadă ce se întâmplă.