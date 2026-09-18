"Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informaţia pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintelui României de a-l nominaliza în această poziţie. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape trei luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă şi acum trei luni şi astăzi în a încerca, după posibilităţile pe care le avem, funcţie de ponderea noastră electorală, să formăm un Guvern şi Partidul Naţional Liberal va trata cu responsabilitate această situaţie", a afirmat Bolojan, la Parlament, într-o conferinţă de presă alături de Mureşan şi lideri ai USR şi UDMR.

El a precizat că, în zilele următoare, prin experţii din ministere, prin colegii de partid, vor fi furnizate toate datele necesare în aşa fel încât viziunea pe care Siegfried Mureşan o are să se bazeze pe date corecte legate de situaţia ţării.

"Nu vom veni cu programe şi nu vom susţine programe care nu se bazează pe realităţi, care creează aşteptări care nu pot fi acoperite de situaţia noastră economică şi, aşa cum am spus şi la declaraţiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat şi ales şi desemnat premierul României, problemele vor fi aceleaşi. Sunt problemele care ţin de păstrarea echilibrelor financiare şi avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare, sunt probleme care ţin de funcţionarea statului şi a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor şi de crearea condiţiilor pentru relansarea economiei româneşti", a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit liderului PNL, acest lucru înseamnă un Guvern care propune măsuri "corecte", care ţine cont de interesele ţării, de situaţia internaţională, de constrângerile economice, de crize şi care vine cu soluţii pentru România.

"Asta vom face în zilele următoare şi vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare", a adăugat Bolojan.