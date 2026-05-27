În Franța, meterologii anticipează temperaturi de până la 39 de grade Celsius în zilele următoare. 13 departamente și capitala Paris sunt plasate în stare de alertă.

În Franța, cel puțin cinci adolescenți s-au înecat în apele râurilor, o consecință tragică a căldurii excesive. Alte două persoane au murit în cursul unor competiții sportive, organizate în pofida arșitei.

Adrien Warnan, meteorolog: „Nu am înregistrat niciodată un asemenea val de căldură înainte de 1 iunie. Ca să fie limpede cât de de ieșită din comun este situația”.

John Leicester, The Associated Press: „Climatologii avertizau de decenii că se va ajunge aici. La Paris, viitorul ne-a ajuns din urmă. Asfaltul e așa de fiebinte că ai putea frige un ou pe el. De aici răsare întrebarea următoarea pe măsură ce schimbările climatice își arată colții”.

În ultimii ani, în capitala Franței au apărut parcuri noi și au fost instalate sisteme de climatizare în multe instituții publice, cum ar fi muzeul Luvru. De asemenea, s-au cheltuit 500 de milioane de euro pentru curățarea Senei, pentru ca oamenii să se poată scălda.

Femeie: „Locuim la ultimul etaj și sunt 28 de grade în apartament. Dormim prost, copiii suportă foarte greu căldura”.

Și britanicii continuă să se topească sub soarele neobișnuit de fierbinte pentru această insulă care a înregistrat în ultimele zile recorduri absolute. Însă, și în Regat 5 tineri au murit după ce au sărit în apele unor râuri sau chiar în mare.

În Spania sunt și 40 de grade în sudul țării. Când te aventurezi pe stradă, e bine să fii pregătit.

Pau Mosquera, CNN: „Iei cu tine o șapcă, cremă de protecție solară și protecție solară și, cel mai important, apă rece”.

În regiunea Lazio din Italia, care include și capitala Roma, autoritățile au impus restricții între 12:30 și 16 pentru activitățile desfășurate în condiții de expunere prelungită la soare". E vorba de munca în agricultură, pe șantiere sau în sectorul livrărilor. Miercuri, sub soarele dogoritor, un bărbat a leșinat în timp ce așteptă să strangă mâna papei Leon, în piața Sfântul Petru de la Vatican.

Și în Portugalia, şapte regiuni sunt plasate sub cod galben din cauza temperaturilor extreme. Zeci de localităţi din sudul ţării sunt în alertă maximă pentru că există risc de incendii.