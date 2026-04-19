Cea mai ciudată fraudă. S-a îmbrăcat în urs și și-a distrus mașina, apoi a încasat asigurarea

Stiri externe
Trei persoane din California au fost condamnate pentru fraudă în asigurări într-o înşelătorie bizară în care o persoană îmbrăcată într-un costum de urs a provocat daune unor maşini de lux, relatează AP.

Cristian Anton

Departamentul de Asigurări din California a declarat că cei trei au folosit o persoană îmbrăcată într-un costum de urs pentru a înscena atacuri false în interiorul unui Rolls-Royce şi a două Mercedes-uri în 2024, apoi au depus cereri de despăgubire frauduloase, solicitând aproape 142.000 de dolari de la companiile de asigurări. Departamentul a numit-o ”Operaţiunea Bear Claw”.

Doi bărbaţi din zona Los Angeles şi o femeie nu au contestat acuzaţia de fraudă gravă în domeniul asigurărilor şi au fost condamnaţi la un program de detenţie în weekend, urmat de perioada de probă, a declarat departamentul într-un comunicat de presă joi. Doi dintre ei au fost obligaţi să plătească peste 50.000 de dolari despăgubiri. O a patra persoană va fi audiată în instanţă în septembrie.

Grupul este acuzat că a furnizat companiilor de asigurări mai multe videoclipuri din Munţii San Bernardino în care se vede un urs mişcându-se în interiorul vehiculelor, ca parte a cererilor lor de despăgubire, a declarat departamentul. Fotografiile furnizate de departamentul de asigurări arată ceea ce păreau a fi zgârieturi pe scaune şi uşi.

Un costum de urs a fost găsit în casa unuia dintre suspecți

Un biolog al Departamentului de Pescuit şi Faună Sălbatice din California a analizat imaginile şi a concluzionat că era ”în mod clar un om îmbrăcat într-un costum de urs”, a declarat departamentul de asigurări.

După executarea unui mandat de percheziţie, detectivii au găsit costumul de urs în casa suspecţilor, a declarat departamentul.

Urşii care pătrund în case sau în coşurile de gunoi în căutare de hrană au devenit o problemă în California, de la Lacul Tahoe din Sierra până la suburbiile de la poalele munţilor din Los Angeles, unde se ştie că unii au jefuit frigidere şi s-au scăldat în piscinele şi jacuzziurile din curţile din spate.

