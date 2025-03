Frații Tate riscă să nu se mai întoarcă în România după vizita în SUA. Cum s-ar putea complica situația în cazul lor

Le cer demisia celor doi oficiali și îi ironizează în diferite postări pe platforma X, după ce acum două zile procurorul general a anunțat că a deschis o anchetă împotriva lor.

Între timp, Andrew și Tristan Tate au plecat la Miami.

După ce a reacționat furibund atunci când a aflat că și în SUA a început o anchetă împotriva lor, Andrew Tate a trecut la postări ironice la adresa guvernatorului si a procurorului General al Floridei. Mai mult decât atât, le cere demisia celor doi.

La această fotografie spre exemplu, Andrew comentează "Bună, procuror general al Floridei și Ron DeSantis. Tristan mi-a furat gustările în avion, vă rog, deschideți o ancheta penală."

În altă postare, râd de noua anchetă.

„Crezi că o să părăsesc pămânul fara vreun dosar? Nu am nicio sansă să părăsesc pământul fără dosare!

În acest moment încercăm să prindem și un dosar cu extratereștrii. Dacă am zbura în spațiu, sigur am prinde și acolo un dosar! Vom avea un caz spațial! Vom merge la închisoarea spațială. Oriunde am ateriza ne-am alege cu un dosar”, a postat Tristan Tate pe X.

Cel mai probabil, filmarea este făcută în Miami, acolo unde, spun frații Tate, vor sta două săptămâni înainte de a reveni în România.

„După 6 ani în care am fost numit o persoană groaznică și un prădător sexual nu am avut niciun proces/ nu am fost judecată nici măcar o dată./ România, Anglia, nu au găsit suficiente dovezi ca să mă trimită în judecată. / Mă va duce Florida în instanță? Voi vedea?”, a postat Andrew Tate pe X.

Andrew Tate atacă în permanență sistemul judiciar din România și mai nou și pe cel din America.

Într-o poză parodiază cazul lui George Floyd care a murit în 2020 după ce un ofițer de poliție l-a imobilizat cu piciorul pe gât mai mult de 9 minute. Tate compară situația sa cu tratamentul suferit de Floyd.

În țară, unde frații Tate sunt așteptați la poliție pe 24 martie, inspecția judiciară analizează o sesizare care îl vizează pe procurorul de caz care le-a permis să călătorească în Statele Unite ale Americii. Mai ales că situația s-ar putea complica dacă Marea Britanie va cere Statelor Unite să-i extrădeze pe frații Tate și va și obține acest lucru în cele 16 zile rămase până la călătoria lor înapoi spre România.

