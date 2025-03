Andrew Tate acuză autoritățile din SUA de „comunism absolut”: Aceasta nu este America pe care o cunosc

El afirmă că este extrem dezamăgit de Statele Unite.

„Comunism absolut. Am fost în America timp de 5 zile. Am stat pe laptop și am făcut un podcast. Nebunie. Sunt extrem de dezamăgit de Statele Unite. Aceasta nu este America pe care o cunosc.

Este o zi tristă, foarte tristă pentru America. Încercând să găsească infracțiuni pentru un om nevinovat. Nu mi-e frică. Sunt pur și simplu dezamăgit”, a scris Andrew Tate pe contul său de pe rețeaua X.

Frații Tate au plecat, săptămâna trecută, din România direct în Florida, cu un avion privat de pe aeroportul Băneasa.

La scurt timp, guvernatorul statului, Ron DeSantis, a declarat că a aflat din presă despre venirea fraților Tate și că nu sunt bineveniți în Florida.

