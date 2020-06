Zeci de mii de români cer ștergerea conturilor vloggerului Alexandru Bălan Colo

Zeci de mii de români au semnat o petiţie prin care cer ștergerea conturilor vloggerului Alexandru Bălan "Colo", acuzat de instigare publică.

Alexandru Bălan, cunoscut în mediul online drept "Colo", este cercetat în stare de libertate, după ce a fost acuzat de infracţiuni de instigare publică. El nu mai are voie să posteze nimic în mediul online şi nici să facă vlogging, judecătorii considerând că mesajul său este unul extrem de periculos.

Asta chiar dacă Alexandru Bălan Colo şi-a cerut scuze pentru postarea în care, în termeni extrem de duri, descrie modul în care ar agresa o minoră de 16 ani.

O petiție cu denumirea "Hai sa il scoatem pe Coloab de pe internet" a fost semnată de 44.600 de persoane, fiind necesare 50.000 de semnaturi.

"Coloab este un influencer român cu mulţi followeri pe platforme diverse ca instagram sau youtube, mulţi dintre ei sunt copii. Misiunea petiţiei este să îi ştergem conturile. Dece? Coloab este un misogin şi un pedofil. Nu sunteţi convinşi? Căutaţi ce a spus despre o fată minoră pe un livestream! https://youtu.be/G7Rwszk9UBY", este mesajul prin care se cere semnarea acestei petiții.

Pe de altă parte, pe pagina www.petitieonline.com, există și o petiție denumită "Hai să îl susținem pe Colo !!"

"Deja cred că toată lumea știe de scandalul cu Alexandru "Colo" Bălan...În primul rând nu este nici primul si nici ultimul care a făcut vreodata o glumă de asta mai deocheată.. Si da a fost o glumă, doar cei care au fost pe live în momentul ăla pot să înțeleagă asta cel mai bine. În al doilea rând si-a asumat greșeala pe care a facut-o si si-a cerut scuze in mod public. În al treilea rând.. sunt mulțu trapperi/rapperi care instigă la consumarea de droguri, la violuri si la multe alte ilegalităti.. așa că nu e ok să fie tras doar el la răspundere pentru o greșeală de moment. În concluzie... eu cred că a plătit destul pentru o greșeală de care nici nu si-a dat seama in momentul ăla.. Deja a primit destule mesaje de hate si amenințări cu moartea. Omul o să rămână muritor de foame daca ii luați acest privilegiu, de a posta content pe youtube", se arată în descrierea petiției.

Această petiție are doar 69 de semnaturi.