Fostul consilier al Dianei Şoşoacă, Makaveli, plasat sub control judiciar. Va purta o brăţară electronică de supraveghere

În perioada în care se află sub control judiciar, Makaveli va purta o brăţară electronică de supraveghere, el având interdicţia de a părăsi teritoriul României.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au decis să nu-l mai ducă în instanţă, după ce influencerul şi-a recunoscut fapta.

Prejudiciul care i se impută lui Makaveli se ridică la suma de 531.047 lei, din care 235.348 lei reprezintă obligaţia fiscală principală, iar 295.699 lei - obligaţii fiscale accesorii (dobânzi şi penalităţi de nedeclarate).

Pe timpul cât se află sub control judiciar, influencerul trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care: să se prezinte la Poliţie, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu depăşească teritoriul României; să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecţii din cauză; să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.