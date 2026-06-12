Fostul consilier al Dianei Şoşoacă, Makaveli, plasat sub control judiciar. Va purta o brăţară electronică de supraveghere

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au decis vineri să nu ceară în instanţă arestarea preventivă a influencerului Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli.

autor
Mihaela Ivăncică

În perioada în care se află sub control judiciar, Makaveli va purta o brăţară electronică de supraveghere, el având interdicţia de a părăsi teritoriul României.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au decis să nu-l mai ducă în instanţă, după ce influencerul şi-a recunoscut fapta.

Prejudiciul care i se impută lui Makaveli se ridică la suma de 531.047 lei, din care 235.348 lei reprezintă obligaţia fiscală principală, iar 295.699 lei - obligaţii fiscale accesorii (dobânzi şi penalităţi de nedeclarate).

Pe timpul cât se află sub control judiciar, influencerul trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care: să se prezinte la Poliţie, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu depăşească teritoriul României; să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecţii din cauză; să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.

Citește și
Elevii unei școli din Buzău au fost evacuați după ce apa le-a ajuns până la genunchi în clase, din cauza ploii torențiale
Instant zidaru makaveli ptb 05 inquam photos octav ganea
×

Inquam Photos / Octav Ganea

ULTIMELE ȘTIRI

Insula japoneză abandonată care ascunde o istorie întunecată. Mii de oameni au trăit cândva pe Hashima

Insula japoneză abandonată care ascunde o istorie întunecată. Mii de oameni au trăit cândva pe Hashima

Effie Awards România anunță finaliștii editiei 2026

Effie Awards România anunță finaliștii editiei 2026

(P) În ce să investești la început de drum și ce greșeli să eviți. Sfatul lui Claudiu Cazacu, XTB

(P) În ce să investești la început de drum și ce greșeli să eviți. Sfatul lui Claudiu Cazacu, XTB

CELE MAI CITITE

Un elev din Hunedoara a fost eliminat din examenul de bacalaureat, după ce a primit o atenționare de furtună

Un elev din Hunedoara a fost eliminat din examenul de bacalaureat, după ce a primit o atenționare de furtună

PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”

PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”

Alarmă falsă la Pentagon. Mai multe etaje au fost închise și apoi evacuate în urma unui „incident cu substanțe periculoase”

Alarmă falsă la Pentagon. Mai multe etaje au fost închise și apoi evacuate în urma unui „incident cu substanțe periculoase”

Horoscop 12 iunie 2026, cu Neti Sandu. Încep să se adune banii în cont

Horoscop 12 iunie 2026, cu Neti Sandu. Încep să se adune banii în cont

Se vrea un schimb de putere la nivelul UE. Marile puteri iau în calcul „desființarea” serviciului diplomatic al Uniunii

Se vrea un schimb de putere la nivelul UE. Marile puteri iau în calcul „desființarea” serviciului diplomatic al Uniunii

Rețete de post – 40 de idei de mâncăruri și deserturi de post simple, delicioase și rapide. Ce să gătești în post

Rețete de post – 40 de idei de mâncăruri și deserturi de post simple, delicioase și rapide. Ce să gătești în post

Makaveli a fost ridicat joi dimineaţa de poliţişti şi dus pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, el fiind reţinut în aceeaşi zi pentru 24 de ore.

În acest dosar vizate patru persoane, Makaveli şi trei cunoscuţi ai acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracţională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat şi nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conţinut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Makaveli a fost consilierul Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, el a făcut campanie de promovare pe TikTok fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic”

Sursa: Agerpres

Etichete: control judiciar, evaziune fiscala, Makaveli ,

Articol recomandat de sport.ro
Fosta iubită a lui Gabi Torje trece printr-o nouă despărțire
Fosta iubită a lui Gabi Torje trece printr-o nouă despărțire
Citește și...
Stiri Justitie
Fostul consilier al Dianei Şoşoacă, Makaveli, a fost reținut pentru 24 de ore. E cercetat într-un dosar de evaziune fiscală

Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri va fi audiat la sediul Parchetului Tribunalului București, au precizat surse pentru Știrile PRO TV. El este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală.
Știri Actuale
Surse: Fostul consilier al Dianei Şoşoacă, influencerul Makaveli, audiat într-un dosar de evaziune fiscală

Surse judiciare, citate de Agerpres, afirmă că influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost luat joi de poliţişti şi dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală.
Alegeri locale 2025
Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și o susține pe Anca Alexandrescu: „Unirea e singura soluție”

Alexandru Zidaru, cunoscut ca 'Makaveli', a confirmat, vineri, retragerea din cursa electorală pentru Primăria Capitalei în favoarea candidatului independent susţinut de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'', Anca Alexandrescu.

Recomandări
Știri Actuale
Capitala şi zeci de localităţi din 15 judeţe, afectate de ploi și vijelii. Case inundate și copaci doborâţi

Zeci de localităţi din 15 judeţe, dar şi Capitala, au fost afectate de ploile şi vijeliile din ultimele 24 de ore. 

Stiri externe
Donald Trump a afirmat că SUA „au pus capăt războiului cu Iranul”. Teheranul nu a confirmat încă un acord

Donald Trump a afirmat că SUA „au pus capăt războiului cu Iranul”, după ce joi dimineaţă a anunţat o „înţelegere extraordinară” care, potrivit acestuia, ar urma să rezolve conflictul şi să redeschidă Strâmtoarea Ormuz

Stiri Economice
Valul de scumpiri continuă: Inflația urcă la 10,9% în mai. Cafeaua, energia și chiriile conduc topul scumpirilor din România

Rata anuală a inflației a urcat la 10,9% în luna mai 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, pe fondul unor creșteri semnificative ale prețurilor la energie, combustibili, chirii și servicii. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Iunie 2026

03:17:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Iunie 2026

01:44:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 8 | Circulație sănătoasă: cum prevenim varicele și alte probleme vasculare

27:48

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 5 - Vlad Georgescu

51:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ciprian Marica avertizează un antrenor din Superliga: „Va fi mult mai greu decât crede”

Sport

Încă un portughez semnează în Superliga! Este atacant și vine la cerința antrenorului