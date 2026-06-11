Audierea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care sunt vizate patru persoane, Makaveli şi trei prieteni ai acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracţională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat, şi nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conţinut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Makaveli a fost consilierul Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, el a făcut campanie de promovare fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu pe TikTok.