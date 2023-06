Fostă capitală comunistă, în topul celor mai dorite locuri din lume în care să stai. Așa ar fi putut arăta Bucureștiul

Cea mai mare realizare este metroul, în care urcă zilnic peste o jumătate de milion de oameni. Cum ar fi putut arăta Bucureștiul dacă ar fi fost administrat altfel timp de 30 de ani, vedeți într-un reportaj, realizat Camelia Dontu și Cristian Corchiș.

De pe terasa celei mai înalte clădiri din Polonia, Varșovia ne ia prin surprindere cu frumusețea ei. Dacă vă gândiți că este vorba de o altă capitală comunistă, trebuie să știți că Varșovia a depășit demult acest statut. Nu are cum să nu te impresioneze transformarea acestui oraș care te duce mai degrabă cu gândul la o capitală nordică. Civilizația oamenilor, bulevardele largi, verdeața și curățenia iți aduc respect și admirație pentru acest oraș care a fost distrus aproape în totalitate în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Odată cu intrarea Poloniei în Uniunea Europeană în 2004, administrația Varșoviei a înțeles imediat că banii europeni vor rezolva proiectele de infrastructură pentru acest oraș care oficial are 1,7 milioane de locuitori.

Agenția care gestionează fondurile europene pentru regiunea din care face parte și Varșovia – o regiune de 5,5 milioane de locuitori – derulează în prezent în jur de 5.000 de proiecte. De fiecare proiect se ocupă câte un angajat astfel încât să existe o linie de comunicare directă între agenție și beneficiar.

Sajnog Pawel, specialist fonduri europene Primăria Varșovia: „Fondurile europene sunt principala sursă a succesului nostru din punct de vedere economic, social și public în ultimii 20 de ani. Pentru oraș, pentru zona metropolitană și pentru întreaga țară".

Departamentul de fonduri europene al Primăriei Varșoviei își are sediul în Palatul Culturii și Științei, a șasea cea mai înaltă clădire din Europa.

Birourile sunt modeste. Nu și sumele care au fost atrase din bugetul Uniunii Europene pentru Varșovia. Din 2004 și până în prezent este vorba de aproape patru miliarde de euro. Cei mai mulți bani au fost pentru construcția metroului.

În 1995, în Varșovia au fost date în folosință 11 stații de metrou. Odată cu intrarea Poloniei în Uniunea Europeană, Primăria a vrut să extindă linia de și pentru asta. A obținut până în 2013, prin două proiecte, fonduri europene pentru a prelungi prima linie de metrou cu încă 13 stații. În total 23 de kilometri de linie. Construcția a costat 1,5 miliarde de euro, din care 860 de milioane de euro bani europeni.

Sajnog Pawel, specialist fonduri europene Primăria Varșovia: „Este un proces costisitor în special din cauza tehnologiei. Doar săpăm. Nu avem cum să ieșim la suprafață. Doar săpăm prin tot orașul. Pentru stația centrală am săpat sub râul Vistula".

Pentru construcția celei de-a doua linii de metrou, cu 11 stații și o lungime de 32 de kilometri, primăria a obținut peste 820 de milioane fonduri europene în exercițiul financiar 2014-2020.

În prezent se lucrează la ultimele trei stații. De lucrări este responsabilă o companie din Turcia care a câstigat proiectul prin licitație. Are peste 800 de angajați în Polonia.

Una dintre stații se construiește printre blocuri într-un cartier nou al Varșoviei. De jur împrejurul șantierului nu vezi nicio urmă de noroi, deși pe aici trec utilajele, iar când am filmat noi tocmai plouase cu o zi înainte.

Sawicki Bartosz, reprezentant constructor metrou: „Încercăm mereu să fim vecini buni. Pentru noi este foarte important pentru că trei patru ani, în funcție de contract, vom intra foarte adânc în viețile tuturor celor de aici. Avem puncte speciale de informare pentru cetățeni, unde pot veni pe parcursul întregului contract să întrebe orice. Pot bineînțeles să facă și reclamații. Când traficul este aglomerat, vara sau iarna, ne ducem cu limonadă sau cafea fierbinte celor care sunt blocați în trafic".

Transportul public este o prioritate, în Varșovia

La fel și pistele de biciclete, care au fost dezvoltate cu fonduri europene pentru oraș, dar și pentru localitățile din zona metropolitană. În total sunt acum 1.300 de kilometri de piste.

Jakub Dyabaslki, drumuri municipale Primăria Varșovia: „Realizăm 40-50 de kilometri pe an. Multe investiții, mare parte datorită Uniunii Europene. În 2016 am primit (n.r. fonduri europene) în jur de 20 de milioane de euro. Am avut alte 20 de milioane de euro de la bugetul local și asta ne-a permis să construim 20 de artere principale în tot orașul".

Varșovia este un exemplu despre cum un oraș se poate dezvolta cu respect, bun simț și responsabilitate față de locuitorii lui. Tot cu fonduri europene Primăria a înființat un centru unde printr-un număr scurt de telefon, prin mail sau chat, locuitorii pot primi informații sau pot face sesizări, 24 de ori pe zi, 7 zile din săptămână. Sunt 100 de angajați care lucrează în trei schimburi. Au acces la o bază de informații uriașă, realizata tot cu fonduri europene.

În fiecare zi se primesc în jur de 3.000 de solicitări, fie că vorbim de informații, fie că vorbim de plângeri. 40% la telefon. Angajații primesc ajutor psihologic constant. Nu doar pentru a ști cum să le vorbească oamenilor, dar și pentru a face față stresului.

A fost realizată și o aplicație de mobil, unde poți accesa informații, inclusiv unde este cea mai apropiată toaletă, dar poți face și sesizări.

Varșovia, capitala Poloniei, este un oraș plin de viață, cu parcuri și spatii verzi. Nu vezi aici mașini parcate pe trotuar sau lăsate alandala pe străzi, să încurce traficul. Oamenii preferă să meargă pe biciclete, pentru că au și pe unde. Construcțiile noi se ridică în armonie cu restul orașului. Se respectă cu strictețe regulile de urbanism, pe care nimeni nu-și permite să le încalce. Dacă adăugăm educația și bunul simț al oamenilor, administrarea locală eficientă, dar și implicarea autorităților, înțelegem de ce Varșovia este singurul oraș din Europa Centrală și de Est care a fost inclus în topul celor mai dorite orașe din din lume unde să locuiești.

Autori: Camelia Dontu și Cristian Corchiș.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 02-06-2023 20:34