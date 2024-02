Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină: Contractorii care luptă cu rebelii din Congo știu ce riscuri își asumă

Luptătorii trebuie să protejeze două orașe din statul african măcinat de război civil. Cel puțin doi români și-au pierdut viața și 23 au fost răniți, recent, acolo. Însă, în ciuda pierderilor de vieți omenești, foști militari sau polițiști de carieră vor să se întoarcă.

Fost luptător în Legiunea Străină, Horațiu Potra vorbește pentru prima oară despre ambuscadele de miercuri din estul Republicii Democratice Congo, în care și-au pierdut viața doi contractori români și 23 au fost răniți.

Horațiu Potra: „Deja anul trecut, în februarie, martie, am avut contact cu rebelii, am fost atacați, la periferia orașului Sake și datorită nouă, românilor care eram acolo, orașele Goma și Sake nu au picat anul trecut. Ca de altfel și acum, pe data de 7 februarie, datorită curajului și profesionalismului militarilor noștri, orașul Sake nu a picat în mâna grupării M23 care este considerată de comunitatea internațională fiind o grupare teroristă”.

În ciuda celor petrecute acum câteva zile, comunitatea contractorilor privați din țară freamătă. În timp ce zeci de militari privați aflați în Congo au cerut să fie aduși acasă, după acest episod sângeros - unii în concediu de odihnă, alții vor să se întoarcă în teatrul de război. Sunt însă și mulți foști militari care și-au anunțat intenția de a se alătura contingentului din statul african, dar cer salarii duble sau triple, de până la 15.000 de dolari.

Reporter: Sunt suficienți cei 5.000 de dolari câștigați într-o asemenea zonă, unde războiul e din ce în ce mai dur?

Contractor din Congo: „Depinde de fiecare în parte. Depinde ce probleme ai acasă, dacă ești dator la bancă și ai nevoie de bani, nu mai contează că mori pe acolo, pleci ca nebunul”.

Horațiu Potra: „Nu am chemat noi pe nimeni expres, nu ne-am rugat de nimeni, iar compania nu s-a rugat de nimeni să vină în Congo. Toți au fost voluntari, toți cunosc riscurile; marea majoritate sunt aici deja de mai bine de un an. Riscurile au fost aceleași de la început, de când am ajuns aici”.

Cel mai mare risc, susține Potra, este însă atunci când armata locală nu se implică în combaterea rebelilor și îi lasă pe contractorii români descoperiți. Contractul încheiat cu armata guvernamentală prevede instruirea militarilor, dar și protejarea a două orașe, Sake și Goma, în fața atacurilor rebelilor din Mișcarea M23.

