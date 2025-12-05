Vânt puternic în sudul României. În ce zone rafalele vor ajunge la 110 km/h. HARTĂ

Meteorologii anunţă, vineri, că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, pentru multe judeţe fiind emise avertizări cod galben. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 110 kilometri la oră.  

autor
Claudia Alionescu

Potivit ANM, în perioada 5 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22, vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a ţării.

”Vântul va avea intensificări vineri (5 decembrie) în sud, centru şi est, iar sâmbătă (6 decembrie) în sudul şi sud-estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...50 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h”, anunţă ANM.

A fost emisă o avertizare cod galben pentru perioada 5 decembrie, ora 10 – 5 decembrie, ora 23.

”Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Banatului, cu viteze de 50...70 km/h. În Munţii Banatului şi local în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali rafalele vor depăşi temporar 80...110 km/h”, anunţă meteorologii.

Hartă

Aceştia au emis o altă avertizazre cod galben pentru intervalul 5 decembrie, ora 23 – 6 decembrie, ora 08.

”Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, sudul şi vestul Olteniei, cu viteze de 50...65 km/h”, au precizat meteorologii.

De asemenea, este cod galben, în intervalul 6 decembrie, ora 08 – 6 decembrie, ora 20, în Dobrogea, sudul, centrul şi estul Munteniei.

”Temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h”, precizează ANM.

Cum va fi vremea în București

Vremea va fi închisă, cu intensificări temporare ale vântului şi ploi slabe, în Bucureşti, pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă, conform prognozei de specialitate, publicată vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 5 decembrie, ora 10:00 - 6 decembrie, ora 8:00, în Capitală, vântul va sufla mai ales după-amiaza şi noaptea, când se vor atinge viteze de 50 - 55 km/h. Cerul va fi mai mult noros şi trecător, cu o probabilitate mai mare în a doua jumătate a intervalului, va ploua slab. Temperatura maximă va fi de 10 - 11 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 6 grade.

De asemenea, sâmbătă, între orele 8:00 - 22:00, vremea se va menţine rece, cu vânt care va sufla cu viteze de 50 - 60 km/h. Cerul va fi mai mult noros şi trecător va ploua slab. Temperatura maximă va fi de 6 - 7 grade Celsius.

Meteorologii precizează că, în intervalul 5 decembrie, ora 10:00 - 6 decembrie, ora 20:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificările de vânt.

ANM a emis, vineri, o serie de coduri galbene de intensificări ale vântului, valabile până sâmbătă seara în zone din Muntenia, Dobrogea şi Oltenia, precum şi o informare de fenomene meteorologice similare, ce vizează majoritatea regiunilor.

