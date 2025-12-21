Membru CSM, despre referendumul lui Nicușor Dan: E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea Președintelui

21-12-2025 | 21:08
Nicusor Dan, justitie
Facebook/Nicusor Dan

Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii a afirmat că nu există temei de drept care să permită președintelui țării să organizeze un referendum asupra CSM. ”E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea președintelui”, spune el.

Cristian Anton

Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, declară duminică seară că nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui "referendum în cadrul corpului magistraţilor" pentru "plecarea CSM" şi, pentru a înţelege mai usor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui ori pentru dizolvarea Parlamentului.

”România - STAT DE DREPT sau NU? Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui "referendum în cadrul corpului magistraţilor" pentru "plecarea CSM". Pentru a înţelege mai usor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui României ori pentru dizolvarea Parlamentului”, scrie judecătorul într-o postare pe Facebook.

Alin Ene mai arată că, ”chiar dacă s-ar realiza o atare consultare, aceasta nu ar conduce decât la o nouă dezamăgire pentru preşedinte, deja dezamăgit că din 885 (nu 1000) de semnatari ai unei petiţii care susţine libertatea de exprimare (din care majoritatea covârşitoare procurori şi pensionari), doar 20 au vrut să se întâlnească cu acesta”.

”Probabil sfătuitorii pe justiţie i-au prezentat acea listă denaturat, drept magistraţi nemulţumiţi de CSM şi de acolo încrederea oarbă şi speranţele deşarte”, subliniază membrul CSM.

Ene mai scrie că ”membrii CSM "pleacă de urgenţă" doar dacă Adunările Generale ale judecătorilor (nu vorbim de procurori, trecuţi în plan secund de preşedinte) decid revocarea acestora, deci ”sigur nu atunci când vrea un om, fie el chiar şi Preşedintele ţării, care nu are nicio atribuţie în organizarea si administrarea Justiţiei, tocmai aceasta fiind garanţia separaţiei puterilor în stat, specifică statului de drept”.

”Dacă tot pornim pe drumul plebiscitului, poate ar trebui să renunţăm la discriminare şi să tratăm toate puterile statului în mod similar. Aşadar, pe când un referendum pentru a stabili dacă Guvernul, Parlamentul şi Preşedintele României se mai bucură de susţinerea poporului? Până atunci, a se nota că asemenea declaraţii şi demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic. Sigur că ele sunt probabil fireşti în state mai puţin democratice, pe care poate că nu ar trebui să ni le setăm drept exemple de bune practici. Deci întrebarea este foarte simplă: ce viitor vrem pt România? Ne dorim democraţie, stat de drept, UE? Sau o luăm în direcţia opusă? Nu există un răspuns corect. Majoritatea decide, cât încă mai suntem o democraţie”, completează Alin Ene.

Președintele Nicușor Dan a anunțat referendum printre magistrați asupra situației CSM

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.

Şeful statului a arătat că în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

El mai spune că ”inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, referendum, demitere, consiliul superior al magistraturii,

Dată publicare: 21-12-2025 21:08

Prima reacție a CSM la referendumul anunțat de Nicușor Dan: ”Nu vom tolera nicio formă de ingerință”
Stiri Justitie
Prima reacție a CSM la referendumul anunțat de Nicușor Dan: ”Nu vom tolera nicio formă de ingerință”

CSM a transmis duminică seara că referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan pentru consultarea magistraților din România nu este prevăzut de lege, iar Consiliul ”nu va tolera nicio formă de ingerință” în activitatea autorității judecătorești.

Stiri Justitie
Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va organiza un referendum în rândul magistraților, o consultare, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor.

Fost membru CSM, atac dur la Nicușor Dan: ”Nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”
Stiri Justitie
Fost membru CSM, atac dur la Nicușor Dan: ”Nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”

Toni Neacșu, fost membru CSM, a spus duminică despre intenția președintelui Nicușor Dan de a convoca un referendum asupra problemelor din justiție că este ”nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”.

 

Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”
Stiri Politice
Nicușor Dan: Situația din justiție este gravă, ”voi iniția un referendum”. Răspunsul în urma căruia ”CSM va pleca de urgență”

Presedintele României, Nicușor Dan, a susținut duminică o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care a vorbit despre ”problemele din justiție”, ca urmare a sesizărilor magistraților pe care le-a primit la Palatul Cotroceni.

CSM: Instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025. Lipsa judecătorilor a ajuns la aproximativ 20%
Stiri Justitie
CSM: Instanțele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în 2025. Lipsa judecătorilor a ajuns la aproximativ 20%

CSM a anunţat că în 2025 instanţele din România au gestionat peste 3,5 milioane de dosare în condiţiile unui deficit de judecători care a fluctuat în cursul anului în jurul procentului de 20%.

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va organiza un referendum în rândul magistraților, o consultare, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor.

