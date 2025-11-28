Anchetă epidemiologică în Arad după ce un porc mort aruncat în șanț s-a dovedit a fi infectat cu pestă porcină africană

28-11-2025
Medic de la DSP Suceava, beat și fără mască la o anchetă epidemiologică
Inquam/ George Calin

Autoritățile sanitar-veterinare din Arad au deschis o anchetă după ce un porc domestic mort, găsit aruncat într-un șanț lângă Cintei, a fost confirmat cu pestă porcină africană.

Ioana Andreescu

Directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roşu, a declarat, pentru AGERPRES, că zona a fost dezinfectată imediat după ridicarea cadavrului, iar în cursul zilei de vineri se va întruni Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor, pentru a aproba planul de măsuri.

„Cadavrul a fost găsit la aproximativ cinci kilometri de zona locuită şi a fost ridicat şi neutralizat. Este în desfăşurare o anchetă epidemiologică, dar trebuie precizat că zona este deja sub măsuri de prevenţie luate în urma focarului de pestă porcină africană descoperit în localitatea Olari", a declarat Marcel Roşu.

El a spus că deocamdată nu se ştie cui a aparţinut porcul bolnav, dar se continuă cercetările pentru identificarea proprietarului şi stabilirea sursei infecţiei.

În acest moment, în judeţ sunt active trei focare de pestă la porci domestici, respectiv la o fermă din Olari şi la gospodării din Şiclău şi Frumuşeni.

Focarul pe la Olari, descoperit la jumătatea lunii noiembrie, a afectat o fermă mare, în care a trebuit să se ia măsura uciderii preventive a peste 5.600 de porci. Aceştia au fost îngropaţi pe un teren de aproximativ 200 de metri pătraţi, după ce au fost luate toate măsurile de biosecuritate, groapa fiind căptuşită cu o izolaţie specială.

În judeţul Arad funcţionează 22 de ferme mari de porci, cu un total de aproximativ 60.000 de capete.

Sursa: Agerpres

28-11-2025

Două surori din județul Iași, una de 65 de ani, cealaltă de 71 de ani, au fost găsite moarte în casă, intoxicate cu fum. Surse din anchetă spun că ambele femei erau decedate de câteva zile.

