Catalonia a închis un parc natural după izbucnirea pestei porcine africane. Autoritățile au impus restricții în zonă

Stiri externe
29-11-2025 | 17:21
pesta porcina
Regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei a interzis accesul într-un parc natural după ce şase mistreţi găsiţi morţi în apropiere de Barcelona au fost testaţi pozitiv cu pestă porcină africană, în prima epidemie izbucnită în această ţară după anul 1994.

Sabrina Saghin

Parcul Collserola, un important parc natural din regiune, a fost închis pentru toate activităţile de agrement, iar activităţile în aer liber au fost restricţionate în 60 de sate din apropierea centrului focarului, a declarat vineri seară Ministerul Agriculturii din Catalonia.

Autorităţile catalane vor instala capcane pentru mistreţi şi vor mobiliza forţele de Poliţie pentru a impune restricţii de acces în zonă.

Pesta porcină africană este boală inofensivă pentru oameni, dar se răspândeşte rapid printre porcii domestici şi mistreţi.

Țările impun interdicții comerciale

Taiwan s-a alăturat ţărilor care au anunţat deja restricţii privind importurile de carne de porc din Spania, atunci când Ministerul Agriculturii a declarat sâmbătă că a interzis toate importurile de produse din carne de porc şi de porci vii.

porci, ferma de porci
România, pe primul loc la focare de pestă porcină. Virusul rezistă doi ani și închide ferme întregi

China a interzis importurile de carne de porc din provincia în care se află oraşul Barcelona după ce Spania a detectat primul caz de pestă porcină africană din ultimele trei decenii, potrivit unui document al autorităţilor vamale chineze, consultat de Reuters.

Regatul Unit a anunţat vineri că va suspenda temporar importurile de carne de porc din Catalonia. Mexic a suspendat importurile de produse din carne de porc din Spania în urma izbucnirii epidemiei de pestă porcină.

Sursa: Agerpres

