România, pe primul loc la focare de pestă porcină. Virusul rezistă doi ani și închide ferme întregi

Stiri actuale
18-11-2025 | 08:11
porci, ferma de porci
Shutterstock

Virusul care cauzează pesta porcină poate supraviețui și doi ani în carnea congelată. Este avertismentul dat de DSV Arad, după ce, în ultimele luni, au fost depistate patru focare în județ.

autor
Adrian Popovici

Unul se află în ferma celui mai mare crescător de porcine din vestul țării, cu aproximativ 6.000 de animale. 570 dintre ele au fost contaminate și urmează să fie sacrificate.

Marcel Roșu, director DSV Arad: „Din păcate, suntem nevoiți să sacrificăm în jur de 570 de scroafe gestante aflate în acea secțiune de fermă unde am diagnosticat pesta porcină africană. Încercăm să separăm această fermă în două, să sacrificăm animalele doar în zona unde am diagnosticat pesta porcină africană.”

Dacă pesta porcină va fi depistată și în cealaltă parte a fermei, atunci toate animalele trebuie eliminate. De altfel, acest crescător nu e singurul care are de suferit. În jurul fiecărui focar au fost instituite zone de protecție și restricții la mișcarea animalelor, pe o rază de zece kilometri. Și orice animal la care boala e confirmată e sacrificat. Iar localnicii sunt îngrijorați.

Femeie: „Normal că ne-am speriat și nu ne convine. Creștem animalele și apoi să le ardem sau să le aruncăm?”

Citește și
Porci în grajd
Pesta porcină, transmise prin paie, bănuiala autorităților sanitar-veterinare din Mureș. S-a trasat zonă de carantină

Femeie: „E foarte grav să lucrezi un an de zile și la sfârșitul anului să nu-ți vezi rezultatul muncii. Nu poți să-l vinzi, adică să rămâi cu el în coteț.”

Bărbat: „Ce părere să am? Ține omul doi porci și vine și-i împușcă… nu, păi chiar...”.

Virusul poate rezista și doi ani în carnea congelată

Un factor important de transmisie a bolii este carnea porcilor infectați, în care virusul poate rezista și doi ani după congelare.

Marcel Roșu, director DSV Arad: „Atunci când oamenii constată că animalele sunt suferinde sau dau semne de boală, sunt în preajma sărbătorilor sau nu foarte departe, decid să le sacrifice fără să consulte medicul veterinar. Introduc carnea în congelator și, după cum bine știți, virusul rezistă la congelare doi ani de zile. Apoi scot carnea din congelator, consumă, distribuie, dau resturile animalelor și așa se perpetuează boala.”

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, România are 365 de focare de pestă porcină africană, raportate în rândul porcilor domestici. Acest număr ne plasează pe primul loc în blocul comunitar.

Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Sursa: Pro TV

Etichete: porci, pesta porcina, DSV,

Dată publicare: 18-11-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
50 de focare de pestă porcină pun în pericol fermele şi gospodăriile din 15 judeţe
Stiri actuale
50 de focare de pestă porcină pun în pericol fermele şi gospodăriile din 15 judeţe

După criza mieilor, aproape 50 de focare de pestă porcină pun în pericol fermele şi gospodăriile din 15 judeţe. Cel mai recent caz a fost descoperit în Olt, unde a început deja sacrificarea a mii de animale bolnave.

Pesta porcină, transmise prin paie, bănuiala autorităților sanitar-veterinare din Mureș. S-a trasat zonă de carantină
Stiri actuale
Pesta porcină, transmise prin paie, bănuiala autorităților sanitar-veterinare din Mureș. S-a trasat zonă de carantină

Este alertă în județul Mureș, unde inspectorii sanitar-veterinari au descoperit un focar de pestă porcină.

Aproape 50.000 de porci vor fi uciși la o fermă din Constanța din cauza pestei porcine. S-au găsit nouă focare în toată țara
Stiri Diverse
Aproape 50.000 de porci vor fi uciși la o fermă din Constanța din cauza pestei porcine. S-au găsit nouă focare în toată țara

Pesta porcină africană amenință din nou fermele. Autoritățile au confirmat nouă focare de la începutul anului. Cel mai mare este în județul Constanța, unde virusul a fost identificat într-un centru de reproducere.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28