România, pe primul loc la focare de pestă porcină. Virusul rezistă doi ani și închide ferme întregi

Virusul care cauzează pesta porcină poate supraviețui și doi ani în carnea congelată. Este avertismentul dat de DSV Arad, după ce, în ultimele luni, au fost depistate patru focare în județ.

Unul se află în ferma celui mai mare crescător de porcine din vestul țării, cu aproximativ 6.000 de animale. 570 dintre ele au fost contaminate și urmează să fie sacrificate.

Marcel Roșu, director DSV Arad: „Din păcate, suntem nevoiți să sacrificăm în jur de 570 de scroafe gestante aflate în acea secțiune de fermă unde am diagnosticat pesta porcină africană. Încercăm să separăm această fermă în două, să sacrificăm animalele doar în zona unde am diagnosticat pesta porcină africană.”

Dacă pesta porcină va fi depistată și în cealaltă parte a fermei, atunci toate animalele trebuie eliminate. De altfel, acest crescător nu e singurul care are de suferit. În jurul fiecărui focar au fost instituite zone de protecție și restricții la mișcarea animalelor, pe o rază de zece kilometri. Și orice animal la care boala e confirmată e sacrificat. Iar localnicii sunt îngrijorați.

Femeie: „Normal că ne-am speriat și nu ne convine. Creștem animalele și apoi să le ardem sau să le aruncăm?”

Femeie: „E foarte grav să lucrezi un an de zile și la sfârșitul anului să nu-ți vezi rezultatul muncii. Nu poți să-l vinzi, adică să rămâi cu el în coteț.”

Bărbat: „Ce părere să am? Ține omul doi porci și vine și-i împușcă… nu, păi chiar...”.

Virusul poate rezista și doi ani în carnea congelată

Un factor important de transmisie a bolii este carnea porcilor infectați, în care virusul poate rezista și doi ani după congelare.

Marcel Roșu, director DSV Arad: „Atunci când oamenii constată că animalele sunt suferinde sau dau semne de boală, sunt în preajma sărbătorilor sau nu foarte departe, decid să le sacrifice fără să consulte medicul veterinar. Introduc carnea în congelator și, după cum bine știți, virusul rezistă la congelare doi ani de zile. Apoi scot carnea din congelator, consumă, distribuie, dau resturile animalelor și așa se perpetuează boala.”

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, România are 365 de focare de pestă porcină africană, raportate în rândul porcilor domestici. Acest număr ne plasează pe primul loc în blocul comunitar.

