FILMUL tragediei din Timișoara. Administratorii firmei de dezinsecție, la audieri

Un caz extrem de grav s-a petrecut într-un bloc din Timișoara. Doi copii și mama unuia dintre ei au murit și alți 17 locatari au ajuns la spital, cel mai probabil intoxicați cu un compus chimic periculos.

O firmă a făcut dezinsecția și deratizarea, iar echipajele speciale au găsit urme de substanțe neurotoxice. Pentru că pericolul încă există, blocul cu 200 de apartamente a fost evacuat, iar oamenii își vor petrece noaptea la un liceu din Timișoara. Procurorii i-au chemat la audieri pe administratorul clădirii și pe cei care au efectuat dezinsecția. Autoritățile vor să afle şi dacă firma respectivă are toate avizele pentru substanțele toxice utilizate.

Tatăl bebeluşului mort: "Nu mai putea să respire"

Oamenii au început să simtă rău încă de vineri în blocul cu 200 de locuinţe sociale din zona complexului studenţesc din Timişoara. O ambulanţă a fost solicitată să intervină atunci în cazul unui nou-născut de 10 zile care acuza vărsături şi diaree. Bebeluşul a intrat în stop cardio-respirator şi a murit la spital.

Tatăl bebeluşului mort: "Nu mai putea să respire, i-am făcut ce am putut şi am sunat la salvare, şi în salvare la fel. Nu au putut să-l mai salveze".

Aceeaşi soartă au avut-o un copil de 3 ani şi mama lui care locuiau în acelaşi imobil. Cel mic a murit duminică, iar femeia s-a stins luni.

Starea pacienților internați

La spitalele din Timişoara au mai ajuns 7 copii şi 8 adulţi. Printre ei şi soţul femeii decedate.

Mihai Grecu, medic UPU SMURD: "Starea lui se poate înrăutăţi dacă ţinem cont de felul în care a evaluat pacienta, fără îndoială are motive serioase să rămână internat şi este pe secţia ATI, toxicologie"

În blocul în care locuiau victimele, asociaţia de proprietari a chemat o firmă săptămâna trecută să facă dezinsecţia şi deratizarea la două etaje. Locatarii dau vina pe substanţele folosite.

Tânăra: "Au deratizat şi, din ce am înţeles, copiii au început să moară"

S-a găsit o substanță neurotoxică

Echipajele speciale de la ISU care identifică ameninţările chimice, bacteriologice, radiologice şi nucleare - trimise în zona - au găsit astăzi urme de substanţe neurotoxice periculoase.

Lucian Mihoc, inspector-șef ISU Timiș: "Trebuie să aflăm clasa de substanță, s-au evacuat etajele 4, 3 şi celelalte etaje. În urma primelor cercetări chimice, am constatat că la casa scării, între 3 şi 4, s-a detectat prezenţa unei substanţe neurotoxice."

Pentru că pericolul era uriaş, autorităţile au decis evacuarea blocului. Echipele de intervenţie au scos din imobil 45 de oameni. 14 dintre ei au fost duşi la spital pentru analize.

Femeie: "Am venit de la lucru şi am văzut un domn care sigila ușa la etajul 4. L-am intrebat ce face, a zis că dăm cu soluţie. Un pic de miros, am simţit "

Daniel Cristain Frantescu, subprefect Timiș: "Am decis următoarele măsuri: evacuarea imediată a locuitoriulor şi avaluarea medicală, relocarea în locaţii de pe teritoriul Timișoarei, şi bineinteles, cercetarea şi centralizatrea datelor"

Deocamdată oamenii care locuiesc în bloc nu sunt lăsaţi să se întoarcă în locuinţele lor. Autorităţile le-au amenajat un adăpost la un liceu din oraş.

Firma a făcut deratizări în alte două locații

Firma care a făcut deratizarea în bloc a fost chemată să intervină şi la un restaurant şi un club din Timişoara. Ambele localuri sunt închise, iar echipele ISU verifica dacă şi acolo sunt urme de substanţe periculoase.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, firma care a făcut dezinsecţia şi deratizarea ar fi trebuit să îi anunţe pe locatari de aceste proceduri, dar regula nu ar fi fost respectată.

Tatăl bebeluşului: "Au intrat în camerele care erau goale și au dat cu substanțe, aveau nişte măşti, au izolat".

Reporter: "V-au anunţat?"

Tatăl bebeluşului: "Nu știm nimic"

Reprezentanţii societăţii care a făcut dezinsecţia şi deratizarea, dar şi administratorul blocului au fost chemaţi la audieri de procurori.

Ancheta declanşată în aces caz trebuie să stabilească şi de ce nu s-a intervenit mai repede în acest caz şi de ce a fost nevoie să moară oameni.

Doctorii spun că una dintre probleme a fost că nu toţi pacienţii aveau în buletin aceeaşi adresă şi că din acest motiv nu au dat mai devreme alarma.

În prima fază, nici diagnosticele nu au dat de bănuit.

Mihai Gafencu, purtător de cuvant al Spitalului de Copii Timișoara: "Simptome diferite, în sensul că aarticularitatea nou-născutului, fragilitatea lui şi desigur alimentaţia lactată şi alte simptome digestive, au putut duce la aspiraţia laptelui, celălalt o patologie cu metabolism afectat care a ridicat suspiciunea de diabet, apoi a prezentat o hipopotasemie care a dus la deces cel mai rapid, stop cardiac"

Oficialii au anunţat că vor verifica dacă societatea de deratizare şi dezinsecţie deţine toate avizele pentru substanţele biocide utilizate şi dacă acestea au fost administrate corespunzător.