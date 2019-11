Mărturia tatălui bebelușului mort după dezinsecție, la Timișoara: "Aveau nişte măşti"

Scandal de proporţii după un lanţ de tragedii, într-un imobil din Timişoara.

Un bebeluş de câteva zile, un băieţel de 3 ani şi mama acestuia au pierit în împrejurări suspecte, după ce în blocul respectiv s-a făcut o dezinsecţie.

Alte 14 persoane s-au plâns de simptome similare cu ale celor decedaţi: dureri de cap, de burtă şi vărsături. Iar şase dintre ele au ajuns la spital. Ancheta este în plină desfăşurare, iar Comandantul ISU susţine că s-au descoperit la etajele 3 şi 4 din clădirea respectivă substanţe neurotoxice, care ar avea legătură cu seria de decese.

Tatăl bebeluşului mort: "Nu mai putea să respire"

Alarma s-a dat sâmbătă, după primul deces, al pruncului în vârstă de 9 zile. În ajun, în blocul respectiv avusese loc o dezinsecţie generală.

Tatăl bebeluşului mort: "Nu mai putea să respire, i-am făcut ce am putut şi am sunat la salvare, şi în salvare la fel. Nu au putut să-l mai salveze".

Duminică, ambulanța a fost solicitată din nou la aceași adresa, la acelaşi etaj, unde un băieţel de 3 ani acuza dureri mari şi vărsături. Părinţii au refuzat iniţial internarea, însă, cum starea copilului s-a agravat, l-au adus repede la spital. Era însă prea târziu, copilul nu mai respira.

Şi spre groaza tuturor, mama băieţelului, o femeie 29 de ani, a fost adusă luni, de urgenţă, la spital în stop cardio-respirator, şi în ciuda eforturilor medicilor, nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Întreaga comunitate este înspăimântată de înlănţuirea celor 3 decese şi le pun pe seama acţiunii de dezinsecţie de săptămâna trecută! Tatăl bebeluşului care a pierit sâmbătă este profund îndurerat și revoltat de felul în care au acţionat atunci echipele:

Tatăl bebeluşului: "Au intrat în camerele care erau goale și au dat cu substanțe, aveau nişte măşti, au izolat".

Reporter: "V-au anunţat?"

Tatăl bebeluşului: "Nu știm nimic"

Femeie: "Am venit de la lucru şi am văzut un domn care sigila ușa la etajul 4. L-am intrebat ce face, a zis că dăm cu soluţie. Un pic de miros, am simţit "

Până acum, 14 locatari din acel bloc au ajuns la urgenţe, cu aceleaşi simptome: dureri puternice de cap, de burtă şi vărsături.

Tânăra: "Au deratizat şi, din ce am înţeles, copiii au început să moară"

Echipajele ISU şi mai multe ambulanţe au format un punct de comandă în faţa blocului respectiv, iar toţi locatarii au fost evacuaţi din apartamente.

