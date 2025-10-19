Fetiță de 3 ani, găsită singură și desculță pe o stradă din Brăila. Bărbatul care a găsit-o a așteptat Poliția

Minora, îmbrăcată doar cu o rochiță, a fost identificată și predată familiei după ce ar fi părăsit locuința în mod accidental.

O fetiță de 3 ani, descoperită singură pe o stradă din municipiul Brăila, a fost identificată și încredințată familiei sale sâmbătă seară, după ce un cetățean a alertat prompt autoritățile, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila.

Alertă dată prin 112

Incidentul a avut loc pe 18 octombrie, în jurul orei 21:00, când Poliția Brăila a fost sesizată printr-un apel la numărul de urgență 112. Un bărbat a semnalat prezența unei fetițe care se afla singură pe stradă.

„Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat apelantul și minora, îmbrăcată doar cu o rochița și desculță, demarând de urgență verificările necesare pentru identificarea familiei acesteia. În urma activităților desfășurate în zonă, fetița, de 3 ani, a fost identificată și încredințată, în condiții de siguranță, unui membru al familiei sale", a transmis duminică IPJ Brăila.

Copilul ar fi plecat accidental de acasă

Verificările efectuate de polițiști au stabilit că fetița ar fi părăsit locuința în mod accidental, fără să fi fost victima vreunei fapte de natură penală sau contravențională, precizează sursa citată.

IPJ Brăila a transmis un mesaj de apreciere pentru intervenția promptă a cetățeanului care a alertat autoritățile.

„Inspectoratul de Poliție Județean Brăila adresează mulțumiri cetățeanului care a alertat autoritățile și a rămas la fața locului până la sosirea echipajelor, contribuind, în mod esențial, la soluționarea rapidă a cazului și la prevenirea unui potențial incident grav. Încurajăm spiritul civic și implicarea activă a cetățenilor în sprijinirea eforturilor instituțiilor responsabile cu siguranța publică", precizează IPJ Brăila.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













