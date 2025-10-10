Fenomenul La Nina se întoarce și răcește planeta. Ar putea contribui la agravarea sezonului uraganelor

10-10-2025 | 15:10
fenomenul La Nina
Fenomenul climatic La Nina, care tinde să răcească temperaturile globale, a revenit, dar impactul său ar trebui să fie totuşi limitat, au anunţat joi autorităţile meteorologice americane, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

La Nina este un fenomen natural care răceşte apele de suprafaţă din centrul şi estul Pacificului ecuatorial şi tinde să răcească temperaturile globale, precum şi să intensifice uraganele din Atlantic.

El reprezintă opusul fenomenului El Nino, cu care alternează, iar faze neutre există, de asemenea, între cele două.

La Nina revine după o pauză de câteva luni

După o scurtă fază a fenomenului La Nina între decembrie 2024 şi martie 2025, condiţii neutre au putut fi observate. Însă, începând din septembrie 2025, La Nina a revenit, au indicat joi serviciile meteorologice americane (NWS).

Acest fenomen ar trebui să persiste pe durata iernii, dar slăbiciunea sa anunţată îl face „mai puţin susceptibil de a provoca impacturile obişnuite ale iernii", cum ar fi ninsori abundente în nordul Statelor Unite, a precizat NWS.

Între 2020 și 2023 a persistat în mod excepțional

Cu câţiva ani în urmă, fenomenul La Nina a persistat în mod excepţional timp de trei ani, între 2020 şi 2023, agravând secetele şi inundaţiile în diferite regiuni ale lumii. În pofida efectului său de răcire, acesta nu a fost suficient pentru a contrabalansa tendinţa de încălzire a climei globale.

În 2025, La Nina ar putea contribui la agravarea sezonului uraganelor din Atlantic.

Aceasta din urmă, care ar trebui să dureze până la sfârşitul lunii noiembrie, ar fi trebuit să fie mai intens decât în mod normal în 2025, potrivit estimărilor autorităţilor americane. Dar, deocamdată, s-a dovedit a fi mult mai moderat, niciun uragan din acest sezon neatingând teritoriul Statelor Unite.

Vineri o să plouă trecător în Maramureș, Transilvania și în Moldova, iar în zona montană înaltă, spre seară vor fi precipitații mixte. Vântul va ajunge la viteze de 40...55 km/h și se încălzește în cea mai mare parte a țării.

