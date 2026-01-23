Agresorul a fugit, dar a fost prins de polițiști. Conflictul spontan dintre cei doi parteneri în vârstă de 42 de ani ar fi avut loc într-un bloc din Satu Mare.

La un moment dat, bărbatul a înjunghiat-o pe concubina sa, care ar fi ieșit pe geam ca să ceară ajutor. Vecinii spun că au auzit țipetele de ajutor și au sunat la 112.

La fața locului au ajuns atât polițiștii, cât și medicii. Femeia a fost transportată imediat la spital.

Irinia Gheban, medic specialist medicină de urgență: O pacientă cu multiple plăgi înjunghiate, posibil de către partenerul de viață, înjunghiată la nivel cervical anterior și la nivelul toracelui. Pacienta se afla în stare critică, conștientă.

Victima a fost operată și este acum sub supravegherea medicilor. Între timp, polițiștii au pornit pe urmele bărbatului, care a fugit de la locul faptei.

Ana Timea Puica, purtător de cuvânt IPJ SM: Bărbatul a părăsit locul faptei fiind identificat si depistat la scurt timp de polițiști in zona digului din municipiul Satu Mare.

Vecinii sunt șocați de cele întâmplate și spun că cei doi parteneri s-ar fi mai certat în trecut, iar femeia nu a mai dorit să continue relația. Acum, polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările.

