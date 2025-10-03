Femeie din Timișoara, reținută pentru că a exercitat fără drept profesia de medic estetician

O femeie care pretindea că este medic estetician și efectua intervenții ilegale în Arad și Dumbrăvița a fost reținută, alături de concubinul ei.

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş a fost constituit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi înşelăciune.

Totodată, în timpul a trei percheziţii, la domiciliul persoanelor cercetate au fost identificate mai multe prafuri de culoare albă existând indicii că acestea ar fi droguri, precum şi accesorii conexe consumului de droguri, sens în care au fost ridicate şi urmează a fi înainte organelor de cercetare penală din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timişoara în vederea continuării cercetărilor şi sub acest aspect, arată, vineri, un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

În fapt, s-a reţinut că suspecta, beneficiind de ajutorul concubinului său, în perioada 2024-2025 şi-a atribuit fără drept calitatea de medic estetician şi a efectuat intervenţii estetice minim invazive (lipoliză, reconturarea mandibulei, mărirea sau volumizarea pomeţilor, mărirea buzelor prin injectare de acid hialuronic/toxină botulinică, corecţia şanţurilor nazo-geniene/cearcănelor/peri-orbitale), aceste proceduri desfăşurându-se în cadrul unor locaţii situate în municipiul Arad şi comuna Dumbrăviţa.

În aceste condiţii, suspecta, nefiind înregistrată în cadrul Colegiului Medicilor din România, a desfăşurat profesia de medic estetician fără drept de liberă practică în condiţiile legii, inducând în eroare mai multe persoane cu privire la calitatea sa de medic specialist în realizarea de proceduri minim invazive cu drept de liberă practică pe teritoriul României şi a efectuat acte medicale asupra acestora, obţinând totodată foloase patrimoniale injuste reprezentate de contravaloarea achitată pentru actele medicale.

Faţă de cele două persoane cercetate a fost dispusă măsura reţinerii

În data de 2 octombrie, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Timiş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, fiind în continuarea cercetărilor, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară la sediul unei clinici medicale din comuna Dumbrăviţa, a unei clinici medicale din municipiul Arad precum şi la domiciliul persoanelor cercetate. Au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri medicale folosite de persoana care efectua proceduri estetice chirurgicale minim invazive fără drept de liberă practică pe teritoriul României, suma totală de 20.800 lei şi 700 euro, un laptop şi trei telefoane mobile.

Faţă de cele două persoane cercetate a fost dispusă măsura reţinerii pe o durată de 24 ore, persoanele fiind introduse în Arestul Poliţiei Arad, procurorul de caz urmând a analiza oportunitatea luării în continuare a unor alte măsuri preventive faţă de acestea.

Cercetările vor continua în vederea identificării întregii activităţi infracţionale a celor două persoane, precum şi a stabilirii întregii perioade infracţionale.

