Poliţiştii Secţiei 13 Poliţie l-au depistat pe bărbat, care are 31 de ani, fiind cercetat pentru înşelăciune, ameninţare şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, informează Poliţia Capitalei.



Ancheta penală a fost declanşată la data de 20 noiembrie 2025, când Secţia 13 Poliţie a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 37 de ani, cu privire la faptul că la data de 16 septembrie 2025 ar fi fost indusă în eroare de către o persoană, constând în faptul că i-ar fi plătit o sumă de bani, cu titlu de avans, pentru achiziţionarea unor autoturisme. Ulterior, persoana respectivă nu a mai răspuns apelurilor telefonice.



"Totodată, alte două persoane au depus plângeri cu privire la faptul că au efectuat plăţi în avans în condiţii similare, fără a primi bunurile achiziţionate şi fără ca persoana reclamată să mai răspundă solicitărilor acestora", arată sursa citată.



În urma investigaţiilor desfăşurate, a fost identificat bărbatul de 31 de ani, care este bănuit de comiterea a trei infracţiuni de acest gen, prejudiciul fiind de 7.000 de euro.

Depistat în trafic, deși avea permisul anulat

Joi, cu sprijinul poliţiştilor Secţiei 11 Poliţie, bărbatul a fost depistat la intersecţia unor străzi din Sectorul 3, în timp ce conducea un autoturism, având permisul de conducere anulat.



Probatoriul administrat a relevat faptul că bărbatul inducea în eroare persoanele vătămate cu privire la achiziţionarea unor autoturisme de lux sub preţul pieţei, obţinând de la acestea sume de bani în avans, fără a mai livra, ulterior, autovehiculele promise.



Bănuitul ar fi determinat-o pe femeia de 37 de ani să-i plătească 1.000 de euro, reprezentând avansul pentru achiziţionarea a trei autoturisme, iar ulterior ar fi ameninţat-o prin intermediul mesajelor text, cauzându-i o stare de temere, iar în luna octombrie 2025, alte două persoane ar fi efectuat plăţi în avans pentru achiziţionarea unor autoturisme de lux, în valoare de 2.850 de euro, respectiv 3.150 de euro, fără a primi bunurile în cauză.



În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală.

