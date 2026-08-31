Atacul furibund s-a petrecut pe stradă. La scurt timp, individul nu și-a asumat fapta îngrozitoare și s-a sinucis.

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Crima s-a petrecut în satul Barticești de lânga Roman. Mai mulți localnici au auzit, în toiul nopții, țipetele fetei de 22 de ani. Oamenii au ieșit în stradă, însă tânăra deja agoniza, în urma unui atac de o cruzime șocantă.

Andreea Mihăilă, localnică: „Băiatul a fugit la poartă. A zis mama, vezi că se vede un picior de fată şi sânge la vecinul pe gard, hai amândoi. Era fata căzută acolo plină de sânge”.

Era ultima zi de lucru a Andreei. Fata era studentă la Drept în Iași și muncea sezonier într-o pizzerie. Duminică seară abia ieșise din tură ca să îl întâlnească pe fostul ei iubit.

Bărbatul de 25 de ani, subofițer în cadrul Detașamentului de Pompieri Roman, i-a cerut fostei sale iubite să se vadă, iar ea a acceptat. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Povestea este cu atât mai șocantă cu cât vorbim despre un om antrenat să salveze vieți.

Andreea Mihăilă, localnică: „El a fost parcat aici, a aşteptat o oră, apoi se vede cum coboară şi o înjunghie de foarte multe ori. Ea, totuşi, se ridică mai face câţiva paşi."

Vecinii au sunat imediat la 112. O ambulanță a preluat-o pe Andreea și a dus-o la spital, însă fata a murit în scurt timp din cauza rănilor grave.

Anchetatorii au pornit în căutarea tânărului și l-au găsit, la marginea localității Pildești, la 11 kilometri distanță. Își luase viața.

Părinții Andreei spun că fiica lor și bărbatul fuseseră iubiți încă de când ea avea 16 ani. Se despărțiseră la începutul verii.

Mama vitregă a victimei: „Întotdeuna zicea că se comportă cam ciudat cu ea. De ce vorbeşte cu celălalt, că de ce vorbeşte cu băieţii ăia, era gelos”.

Reporter: „Fata s-a plâns că se simte ameninţată de el?”

Mama vitregă a victimei: „Da, din iunie da."

Dumitru Gherghel, tatăl tinerei ucise: „A venit în casa mea, a dormit în casa mea”.

Cazul a fost preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași.