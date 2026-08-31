După mesajul transmis prin difuzorul dronei, mai multe persoane au părăsit zona, relatează haberturk.com.

Incidentul a avut loc pe strada Narlıkapı, în cartierul Kocamustafapaşa, unde echipele de poliție desfășurau controale privind consumul de alcool în spațiile publice.

În timpul patrulării, polițiștii au observat mai multe persoane care consumau alcool, iar o dronă a fost îndreptată către zona respectivă. Prin intermediul difuzorului instalat pe aparat a fost transmis un mesaj de avertizare.

Mesajul transmis din aer a fost: „Aceasta este o dronă a poliției. Consumul de alcool este interzis în această zonă. Părăsiți zona imediat.”

Persoanele aflate în zonă au reacționat la avertisment și, la scurt timp, au început să se îndepărteze de locul în care se aflau.

Imaginile surprinse în timpul operațiunii arată momentul în care oamenii părăsesc zona după ce aud mesajul transmis de dronă.