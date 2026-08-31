Un astfel de incident a ajuns în atenția Poliției, după ce un bărbat a sunat la 112.

Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Locuitorii spun că nu mai au liniște de aproape o săptămână. Zgomotele se aud în timpul nopții, iar oamenii ies din case și încearcă să-i prindă pe cei care le intră în gospodării. Până acum, însă, fără rezultat.

Tânăr: Este cineva care azvârle cu pietre pe casă, intră-n curte la oameni, dă cu pumnii-n geamuri. Alaltă-seară a intrat la mine-n curte.

Reporter: De ce crezi că fac asta?

Tânăr: Pentru bani pe TikTok, fac provocări.

Femeie: „Ne e frică, cum să ne culcăm noaptea? Stăm cu frică”.

Oamenii au ajuns să organizeze pânde pentru a-i prinde pe cei care le intră în curți. Spun însă că, de fiecare dată când încearcă să se apropie, suspecții reușesc să fugă.

Bărbat: Te apropii de el, azi-noapte ne-am apropiat juma' de metru să punem mâna pe el, a dispărut. Nu-i om. Ce ființe or fi astea?!?

Povestea a ajuns și la polițiști.

subinsp. Teodora Fătu – purtător de cuvânt Poliția Brăila: „Aceștia au relatat faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în curtea locuințelor, ar fi lovit pereții iar ulterior au părăsit zona. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violare de domiciliu”.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească dacă în spatele incidentelor se află una sau mai multe persoane.